Dünyanın en maceralı seyahat rotaları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünyanın en maceralı seyahat rotaları
Seyahat
Hürriyet Haber
16.04.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Dünyanın en maceralı seyahat rotaları

Tatil deyince ilk akla gelen deniz, kum, güneş olsa da son dönemde seyahat tutkunları arasında macera tatilleri gündemde. Yeni gezginlerin hayalleri artık çok başka. Macera seven gezginler farklı deneyimlere yönelmek. Sizde farklı deneyimler yaşamak istiyorsanız bu haber tamda size göre… İşte size dünyanın maceralı seyahat rotaları…

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Norveç – Longyearbyen

Ren geyikleri, kutup tilkileri ve yer yer kutup ayıları… Dünyanın en kuzeydeki şehri Longyearbyen, 2 bin kişilik nüfusun yanı sıra doğanın bu muhteşem yaratıklarına da ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en maceralı seyahat rotaları

Çoğunluğun madencilik yaptığı şehirde meşhur Svalbard Kilisesi’ni ziyaret edebilir, Nisan’dan Ağustos’a kadar hiç batmayan güneşin altında güneş saatiyle zamanın hesabını tutabilirsiniz. Ekim ayındaysa Dark Season Blues Festivali’nde eğlenip, uzun süre yüzünü göstermeyecek güneşe müzikle veda etmeniz mümkün. Bu arada şehirdeki Svalbard Havalimanı’na Tromso’den ve Oslo üzerinden doğrudan uçuşlarla ulaşabilirsiniz.

Avustralya – Macquarie Adası

Yürüyüş patikalarında ilerleyip bu insansız adayı dolaşırken, kuvvetli rüzgarlar yanaklarınızı deniz sisiyle ıslattığını hissedecek ve hiçliğin ortasını keşfetmenin nasıl bir şey olduğunu tecrübe edeceksiniz. Etrafı 1.500 kilometre boyunca denizle kaplı olan Macquarie Adaları Avustralya’yla Antarktika’nın tam ortasında.

Dünyanın en maceralı seyahat rotaları

Adanın keyfini ise insanlar değil UNESCO tarafından korunan yaban penguenleri ve foklar. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Öyleyse kendinizi maceralı bir yolculuğa hazırlayın. Çünkü adalara yalnızca Avustralya ya da Yeni Zelanda’dan kalkan gemilerle ulaşılabiliyor. Hatta liman da olmadığı için bir noktada gemilerden zodyak botlara binmeniz gerekebilir! Ama bu zorlu yolculuğun ardından kendinizi cennette hissedeceğiniz kesin.

Ekvador – Floreana

Ekvador’daki Galapagos Adaları, yemyeşil bitki örtüsü ve ev sahipliği yaptığı dev kaplumbağalar ve dünyanın başka herhangi bir noktasında göremeyeceğiniz deniz canlıları arasında dalış yapma imkanı sunduğu için dünyanın en büyülü destinasyonlarından biri. Ziyaret etmenizi önerdiğimiz nokta ise bu adalar arasında yer alan ve nüfusu yalnızca 100 olan Floreana. Adada eşsiz doğanın tadını çıkarabilir, Galapagos’a yerleşen ilk ailenin soyundan gelen kişilerini işlettiği Wittmer Oteli’nde kalabilirsiniz.

Dünyanın en maceralı seyahat rotaları

Dahası, incecik, ezilmiş mercanlardan oluşan Flour Beach’te veya yeşil rengini olivin kristallerinden alan Green Sand Beach’te güneşlenebilirsiniz. Floreana’ya ulaşmak içinse önce anakaradan uçak yolculuğuyla San Cristobal’a gitmeniz ve oradan da bir tekneye atlamanız gerekiyor.

Mısır – Siwa Vahası

Sırada gerçek bir vaha var! Hem de tam hayal ettiğiniz gibi. Çölün ortasında, palmiyelerin ve zeytin ağaçlarının gölgesinde, tatlı su pınarlarına ev sahipliği yapan bir vaha. Mısır’daki Siwa, Zeus’a adanmış Kahin Amun Tapınağı’nın yakınında bulunuyor.

Sultan’ın deve safarisi: Mısır
Sultan’ın deve safarisi: Mısır

Tarih boyunca pek çok hükümdar, bu tapınağı ziyaret ederek düşmanlarını alt edebilmek için inandıkları tanrılardan yardım istemiş. Bu yüzden burayı mutlaka görmelisiniz. Ardındansa Kleopatra havuzunun kristal berraklığındaki sularında yüzebilir, yerel Siwan çayını içip hurmaların tadına bakabilirsiniz. Siwa’ya gitmek için Kahire’den kalkan otobüslere binebilirsiniz.

Kaynak: indigodergisi

Fotoğraflar: tripegypt, wykop, wikiwand, organfur.

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