Dünyanın en ilginç otelleri

Yeni bir yer keşfederken, bir gezgin için konaklama yapacağı yer de en az gezdiği yerler kadar önemlidir. Çoğu zaman, fiyatına, lokasyonuna ve güzelliğine göre konaklama yeri seçeriz. Peki, ya otelin kendisi başlı başına farklı bir tecrübeyse…

Kitap ve Yatak (Tokyo, Japonya)

Bir kitap rafında uykuya dalmayı tercih eden kitap tutkunları için tasarlanmış Tokyo’nun Ikebukuro Bölgesi’nde sıra dışı bir hostel bulunuyor. Kitap kurtları için yaklaşık 40 $ karşılığında kitapların arasında kaybolmak, paha biçilmez olsa gerek.









Norrqvarn Hotel & Konferens (Lyrestad, İsveç)

Ormanda bir masal misali, Norrqvarn Hotel’e ve kırmızı başlıklı mantar odalara bayılacaksınız. Zehirli mantarları sevmiyorsanız, çatısı olan sevimli bir ağaç kütüğünü de tercih edebilirsiniz. Şirinlerin, mantar evlerde kalırken neler hissettiğine, Norrqvarn Hotel’de şahit olabilirsiniz.

Hang Nga Guesthouse (Da Lat, Viyetnam)

Çılgın Ev, Tim Burton filminden fırlamış gibi görünüyor. Eğer Alice’in Harikalar Diyarı’nda neler yaşadığını merak ediyorsanız, burası deneyimleyeceğiniz muhteşem bir yer. Pencerelerden fışkıran ağaç yaprakları arasında huzur bulmak Hang Nga Guesthouse’da mümkün.









SiloStay (Christchurch, Yeni Zelanda)

Hobbit evleri unutun, Yeni Zelanda’da silo şeklinde harika dairelerde konaklamaya ne dersiniz? SiloStay Daireler, gerek tasarımı gerekse çevre dostu özelliğiyle de göz dolduruyor. Adeta bir fabrikanın silolarını andıran SiloStay’de değişik bir konaklama deneyimi için ideal.









Spodonic Uzay Gemisi (Galler, İngiltere)

Eşsiz bir konaklama deneyimi için Galler’deki Spodonic Uzay Gemisi’ni denemeye hazır mısınız? Seyahatinizde uzaylıları görmek ister misiniz? Kapıdan içeri her an bir uzaylı girecekmiş hissini veren Spodonic, oldukça enteresan bir tasarıma sahip. Spodonic Uzay Gemisi Oteli’ne, Uzay Yolu’nu çekmeye gidebilirsiniz.



Havlayan Köpek Oteli (Cottonwood, Idaho, Amerika)

Eğer gerçekten köpekleri seviyorsanız, köpek şekilli yataklarda uyumaya bayılacaksınız. Kahvaltıdan kurabiyelere kadar her şeyin köpek temalı olduğu bu otelde, kendinizi kaybedebilirsiniz. Otelin dekorlarının da köpek temalı olduğunu belirtmeye gerek bile yok.