Dünyanın en güzel 7 tren rotası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın en güzel 7 tren rotası
GeriSeyahat Dünyanın en güzel 7 tren rotası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünyanın en güzel 7 tren rotası
Seyahat
Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
05.09.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Dünyanın en güzel 7 tren rotası

Trafik derdiyle ya da uçağa yetişme stresiyle uğraşmayı unutun. Hayatta en az bir kez tecrübe edilmesi gereken muhteşem tren rotaları, yolcularına lüks bir hizmet ve sıra dışı manzaralar sunuyor. Birbirinden özel tren yolculuklarını sizin için derledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Pride of Africa, Afrika

Efsanevi yolculuk, Cape Town’dan Tanzanya’nın en büyük şehri Darüsselam’a kadar Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Zambiya ve Tanzanya olmak üzere toplam beş ülkeyi içeriyor. Rovos Rail’in Pride of Africa’sı, rahat bir seyahat için özenle restore edilmiş ve bölgenin sürekli değişen manzaralarını izlemek için geniş pencerelere sahip. Size düşen, sadece arkanıza yaslanıp Afrika’nın vahşi hayatını vagonunuzdan izlemek.   

Dünyanın en güzel 7 tren rotası



Napa Valley Wine Train, Kalifornia

Napa şehir merkezinden St Helena'ya gidip gelerek 60 kilometreyi içeren üzüm bağıyla kaplı Kaliforniya kırsalında dolaşıyor. Tüm günü içeren şarap yolculuğu, şarabı anlatan perde arkası turlar ve birinci sınıf şarap tadımı yapmak amacıyla en saygın mülklerde duruyor. Kısaca Napa Valley için raylar üzerindeki restoran da diyebiliriz.

Dünyanın en güzel 7 tren rotası



Belmond Hiram Bingham, Peru

Ünlü Amerikan kâşif Hiram Bingham, 1911 yılında İnkaların Kayıp Şehri’ni yeniden keşfettikten sonra ‘Belmond Hiram Bingham’a bu isim verilmiş. Üç buçuk saatlik yolculuğu, Peru dağlık bölgelerine karşı manzarada ünlü Peru içkisi pisco sour içerek geçirebilirsiniz. Bu seyahat, 2 bin 430 metre yükseklikte nefesinizi kesecek Machu Picchu’ya bağlanıyor.   

Dünyanın en güzel 7 tren rotası


Eastern & Oriental Express, Güneydoğu Asya

Singapur ve Bangkok arasında rahatlıkla uçabilirsiniz fakat Güneydoğu Asya’nın en egzotik tren yolculuğunu yani Eastern & Oriental Express’i kaçırmak büyük kayıp olabilir. İki gün süren yolculuk, Tayland’ın güney uzantısından önce Malay Yarımadası’nı tırmanıyor. Trenin arka kısmındaki Gözlem Güvertesi, muhteşem tropik manzarayı izlemek için en uygun yerlerden biri.

Dünyanın en güzel 7 tren rotası



Venice Simplon-Orient-Express, Avrupa

Londra'dan Venedik'e kadar süren bir gecelik yolculuk, insana heyecan veren ve karla kaplı Avrupa Alpleri'nden geçiyor. Tren o kadar şık ki “Ne kadar şık giyinirseniz giyinin Venice Simplon-Orient-Express’in içinde asla kokona olamazsınız” derler.

Dünyanın en güzel 7 tren rotası


The Maharajas Express, Hindistan

Hindistan’da araba sürmek kesinlikle cesaret isteyen bir şey olduğundan, pek çok yolcu seyahat için ülkeyi saran demiryolu ağını tercih ediyor. The Maharajas’ Express ise Hindistan’ın en lüks trenlerinden birisi. Yedi günlük görkemli yolculuk, Delhi’den Mumbai’ye doğru güneye giderken ülkenin en büyüleyici kentlerini görme şansı sunuyor.

Dünyanın en güzel 7 tren rotası

Nozomi, Japonya

Eski başkent Kyoto ile şimdiki başkent Tokyo’yu birbirine bağlayan Nozomi tren ile Kyoto’ya sadece 2 saat 20 dakika ulaşılabiliyor. Kalem gibi burnuyla gelecekten gelmiş hissini veren tren, Japonya’nın en sevilen şehirlerini birbirine bağlayan en hızlı servise sahip.

Dünyanın en güzel 7 tren rotası


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dünyanın en güzel 7 tren rotası
Kerpiç evleriyle büyüleyen 'sanatçı köyü'ne ilgi artıyor
Samsun’un yarım asırdır en huzurlu yeri: Kolay mahallesi
Orman düdükçünleri, göç öncesi Dicle Vadisi'nde