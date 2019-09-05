Dünyanın en güzel 7 tren rotası
Trafik derdiyle ya da uçağa yetişme stresiyle uğraşmayı unutun. Hayatta en az bir kez tecrübe edilmesi gereken muhteşem tren rotaları, yolcularına lüks bir hizmet ve sıra dışı manzaralar sunuyor. Birbirinden özel tren yolculuklarını sizin için derledik.
Pride of Africa, Afrika
Efsanevi yolculuk, Cape Town’dan Tanzanya’nın en büyük şehri Darüsselam’a kadar Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Zambiya ve Tanzanya olmak üzere toplam beş ülkeyi içeriyor. Rovos Rail’in Pride of Africa’sı, rahat bir seyahat için özenle restore edilmiş ve bölgenin sürekli değişen manzaralarını izlemek için geniş pencerelere sahip. Size düşen, sadece arkanıza yaslanıp Afrika’nın vahşi hayatını vagonunuzdan izlemek.
Napa Valley Wine Train, Kalifornia
Napa şehir merkezinden St Helena'ya gidip gelerek 60 kilometreyi içeren üzüm bağıyla kaplı Kaliforniya kırsalında dolaşıyor. Tüm günü içeren şarap yolculuğu, şarabı anlatan perde arkası turlar ve birinci sınıf şarap tadımı yapmak amacıyla en saygın mülklerde duruyor. Kısaca Napa Valley için raylar üzerindeki restoran da diyebiliriz.
Belmond Hiram Bingham, Peru
Ünlü Amerikan kâşif Hiram Bingham, 1911 yılında İnkaların Kayıp Şehri’ni yeniden keşfettikten sonra ‘Belmond Hiram Bingham’a bu isim verilmiş. Üç buçuk saatlik yolculuğu, Peru dağlık bölgelerine karşı manzarada ünlü Peru içkisi pisco sour içerek geçirebilirsiniz. Bu seyahat, 2 bin 430 metre yükseklikte nefesinizi kesecek Machu Picchu’ya bağlanıyor.
Eastern & Oriental Express, Güneydoğu Asya
Singapur ve Bangkok arasında rahatlıkla uçabilirsiniz fakat Güneydoğu Asya’nın en egzotik tren yolculuğunu yani Eastern & Oriental Express’i kaçırmak büyük kayıp olabilir. İki gün süren yolculuk, Tayland’ın güney uzantısından önce Malay Yarımadası’nı tırmanıyor. Trenin arka kısmındaki Gözlem Güvertesi, muhteşem tropik manzarayı izlemek için en uygun yerlerden biri.
Venice Simplon-Orient-Express, Avrupa
Londra'dan Venedik'e kadar süren bir gecelik yolculuk, insana heyecan veren ve karla kaplı Avrupa Alpleri'nden geçiyor. Tren o kadar şık ki “Ne kadar şık giyinirseniz giyinin Venice Simplon-Orient-Express’in içinde asla kokona olamazsınız” derler.
The Maharajas Express, Hindistan
Hindistan’da araba sürmek kesinlikle cesaret isteyen bir şey olduğundan, pek çok yolcu seyahat için ülkeyi saran demiryolu ağını tercih ediyor. The Maharajas’ Express ise Hindistan’ın en lüks trenlerinden birisi. Yedi günlük görkemli yolculuk, Delhi’den Mumbai’ye doğru güneye giderken ülkenin en büyüleyici kentlerini görme şansı sunuyor.
Nozomi, Japonya
Eski başkent Kyoto ile şimdiki başkent Tokyo’yu birbirine bağlayan Nozomi tren ile Kyoto’ya sadece 2 saat 20 dakika ulaşılabiliyor. Kalem gibi burnuyla gelecekten gelmiş hissini veren tren, Japonya’nın en sevilen şehirlerini birbirine bağlayan en hızlı servise sahip.
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