Dünyanın en farklı otellerinden biri: Fantasyland
Seyahatlerinizi farklı ve ilginç bir konaklama ile süslemek istiyorsanız bu otel tam size göre. Birbirinden ilginç konseptlere sahip Fantasyland oteli misafirlerine bambaşka bir deneyim sunuyor…
Kanada’nın Edmonton kentinde yer alan Fantasyland, birbirinden farklı konsepte sahip odaları ile, alışılmadık bir tatil geçirmeyi hedefleyen kişileri bekliyor. Eğer bir igloda, uzay boşluğunda ya da bir kamyonun arkasında uyumak gibi bir hayaliniz varsa, Fantasyland aradığınız yer.
Bu otelde bulunan bütün odalar farklı konseptlere göre düzenlenmiş durumda. Uzay aşığı biriyseniz tavanıyla duvarları yıldızlarla kaplı ve uzay mekiğindekine benzer şekilde tasarlanmış yatağı olan bir odada konaklama şansınız bulunuyor.
Afrika havası yaşamak istiyorsanız her tarafı bambuları kaplanmış olan bir odayıda seçebilirsiniz. Seçenekler Fantasyland otelinde oldukça fazla… Roma dönemini yansıtan oda, outdoor macerası sevenlere kamyon arkasında yatağı olan oda, Arabik ezgiler barındıran oda, spor konseptli oda ve daha birçok seçenek…
Oteli çekici hale getiren en önemli şeylerden biri de, odaların konsepti ne olursa tüm ihtiyaçlarınıza karşılık verecek şekilde donatılmış olması.
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