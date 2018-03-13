Dünyanın en büyük su altı mağarası
Meksika’da keşfedilen su altı mağarası görenleri hayrete düşürdü. Keşfedilen su altı mağarasının, antik Maya uygarlığının tarihine de yeni bir ışık tutabileceği söyleniyor. İşte detaylar…
Nefes kesici sahilleriyle ses getiren ve bulundukları kehanetler nedeniyle günümüzde oldukça sık adını duydu ğumuz antik Maya Uygarlığına ev sahipliği
yapmış olan Meksika, şimdi de bir başka doğa harikasıyla kendinden söz ettiriyor.
347 Kilometrelik dev su altı mağarası
Meksika'nın güneybatısında bulunan Yucatan Yarımadası'nın alt katmanının incelmesi projesini yürüten GAM derneği sayesinde yarımadanın doğu bölgesine 347 kilometre uzunluğunda bir su altı mağarası keşfedildi.
Labirent şeklindeki mağara çok sayıda su altı kanalından oluştuğu tespit edildi.
Muhteşem keşif
GAM direktörü Guillermo de Anda, yaptığı açıklamada, bu "muhteşem" keşfin, İspanyol fethinden önce bölgede yer alan antik Maya Uygarlığının kültür yapısını anlamak açısından da büyük bir fayda sağlayacağını söyledi.
Yucatan Yarımadası’nda, şehirlerini yer altı obrukları üzerine kurarak geniş bir ağ kuran Maya halkından kalan hayranlık uyandırıcı devasa kalıntıların bulunuyor.
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