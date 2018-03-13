 Dünyanın en büyük su altı mağarası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünyanın en büyük su altı mağarası
Seyahat
Hürriyet Haber
13.03.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük su altı mağarası

Meksika’da keşfedilen su altı mağarası görenleri hayrete düşürdü. Keşfedilen su altı mağarasının, antik Maya uygarlığının tarihine de yeni bir ışık tutabileceği söyleniyor. İşte detaylar…

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Nefes kesici sahilleriyle ses getiren ve bulundukları kehanetler nedeniyle günümüzde oldukça sık adını duydu ğumuz antik Maya Uygarlığına ev sahipliği

Dünyanın en büyük su altı mağarası

yapmış olan Meksika, şimdi de bir başka doğa harikasıyla kendinden söz ettiriyor.

347 Kilometrelik dev su altı mağarası

Meksika'nın güneybatısında bulunan Yucatan Yarımadası'nın alt katmanının incelmesi projesini yürüten GAM derneği sayesinde yarımadanın doğu bölgesine 347 kilometre uzunluğunda bir su altı mağarası keşfedildi.

Ölümün hayata döndüğü günlerde eşsiz bir deneyim
Ölümün hayata döndüğü günlerde eşsiz bir deneyim

Labirent şeklindeki mağara çok sayıda su altı kanalından oluştuğu tespit edildi. 

 

Muhteşem keşif

GAM direktörü Guillermo de Anda, yaptığı açıklamada, bu "muhteşem" keşfin, İspanyol fethinden önce bölgede yer alan antik Maya Uygarlığının kültür yapısını anlamak açısından da büyük bir fayda sağlayacağını söyledi.

 Dünyanın en büyük su altı mağarası

Yucatan Yarımadası’nda, şehirlerini yer altı obrukları üzerine kurarak geniş bir ağ kuran Maya halkından kalan hayranlık uyandırıcı devasa kalıntıların bulunuyor.

 

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