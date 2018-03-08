Dünyanın en büyük çiçeği
Rafflesia çiçeği; çapı 1 metreyi, ağırlığı ise 10 kilogramı bulabilen, dünyada sadece 4 ülkede yetişen dünyanın en büyük çiçeği olma özelliğini taşıyor.
Fotoğraftaki çiçek, Endonezya’da Bukit Daun’da çekildi. Endonezya’da Sumatra’da endemik bir tür olan bu dev çiçek, dünyada sadece 4 yerde yetişiyor.
Rafflesia çiçeği, aslında kökü ve yaprakları bulunmayan bir parazit bitki. Rafflesia’nin tek görünen kısmı kırmızı renkli çiçekleri. Kötü kokusundan dolayı “Ceset Çiçeği” olarak da adlandırılıyor.
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