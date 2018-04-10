Dünyadan şaşırtıcı trafik kuralları
Yurt dışına seyahat ettiğinizde araç kiralamayı planlıyorsanız, korna çalarken veya kirli bir araba ile yol alıyorsanız dikkat etmelisiniz. Çünkü her an ceza alabilirsiniz. İşte size, dünyanın farklı ülkelerinden ilk kez duyacağınız, şaşırtan trafik ve sürüş kuralları…
Kırmızı ışıkta geçmek
Kırmızı ışık yanarken durmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde bu kural biraz daha farklı işliyor.
Ülkede araç kullanırken eğer yolda herhangi bir yaya veya araç bulunmuyorsa, kırmızı ışıkta da ceza almadan sağa dönmek mümkün.
Kirli araba kullanmak
Bulgaristan gibi bazı ülkelerde aracınız kirliyse, olumsuz bir izlenimin üzerine bir de ceza yiyebilirsiniz.
Yani en iyisi yola çıkmadan arabanızı bir güzel yıkayın. Sınır komşumuz
Farları kapatırken dikkat
Bazı İskandinav ülkelerinde araba kullanırken gündüz de olsa farlarınızı açık tutmanız gerekebilir.
Bunun nedeni ise sisli ve fazla aydınlık olmayan zamanlarda araç kullananların yolu rahatlıkla görebilmelerini sağlamak.
Geceleri korna çalmak
Ülkemizde araç kullanırken korna çalmak son derece normal ve alışılmış bir durum olsa da Avrupa ülkelerinde pek hoş karşılanmıyor.
Özellikle gece saatlerinde araç kullanıyorsanız, kornaya mümkün olduğunca dokunmamaya çalışın.
Çocuklar arka koltuğa
Fransa gibi ülkelerde ise çocuklar arabada mutlaka arkada oturmalı.
Eğer sadece ön koltuk varsa veya arka koltukta oturan diğer çocuklar nedeniyle araçta yer bulunmuyorsa bu kuralı yıkabilir ve çocuğu kemerini bağlayarak öne oturtabilirsiniz.
Otostopçulara kötü haber
Para harcamadan seyahat etmenin en iyi yollarından biri de otostop çekmek. Ancak Rusya gibi bazı ülkelerde otostop yasaklanmış durumda ve bu kuralı çiğnerseniz ceza almanız muhtemel.
Alkollüler de arka koltuğa
Çocuk olmasanız da ön koltukta oturmanız yasak olabilir.
Bazı ülkelerde eğer uzaktan bile fark edilecek kadar alkollüyseniz, sadece arka koltukta oturmanıza izin veriliyor. Bu kuralı delmenin ise elbette cezası var!
Kaynak: En uygun
Fotoğraflar: Trafikmedya, garentapro, todoautos, dreamstime,tasit
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