Dünyadan şaşırtıcı trafik kuralları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünyadan şaşırtıcı trafik kuralları
Seyahat
Hürriyet Haber
10.04.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Dünyadan şaşırtıcı trafik kuralları

Yurt dışına seyahat ettiğinizde araç kiralamayı planlıyorsanız, korna çalarken veya kirli bir araba ile yol alıyorsanız dikkat etmelisiniz. Çünkü her an ceza alabilirsiniz. İşte size, dünyanın farklı ülkelerinden ilk kez duyacağınız, şaşırtan trafik ve sürüş kuralları…

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 Kırmızı ışıkta geçmek

Kırmızı ışık yanarken durmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde bu kural biraz daha farklı işliyor.

Dünyadan şaşırtıcı trafik kuralları

Ülkede araç kullanırken eğer yolda herhangi bir yaya veya araç bulunmuyorsa, kırmızı ışıkta da ceza almadan sağa dönmek mümkün.

Kirli araba kullanmak

Bulgaristan gibi bazı ülkelerde aracınız kirliyse, olumsuz bir izlenimin üzerine bir de ceza yiyebilirsiniz.

8 ülke 8 ilginç kural
8 ülke 8 ilginç kural

Yani en iyisi yola çıkmadan arabanızı bir güzel yıkayın. Sınır komşumuz

 Farları kapatırken dikkat

Bazı İskandinav ülkelerinde araba kullanırken gündüz de olsa farlarınızı açık tutmanız gerekebilir.

Dünyadan şaşırtıcı trafik kuralları

Bunun nedeni ise sisli ve fazla aydınlık olmayan zamanlarda araç kullananların yolu rahatlıkla görebilmelerini sağlamak.

Geceleri korna çalmak

Ülkemizde araç kullanırken korna çalmak son derece normal ve alışılmış bir durum olsa da Avrupa ülkelerinde pek hoş karşılanmıyor.

Dünyadan şaşırtıcı trafik kuralları

Özellikle gece saatlerinde araç kullanıyorsanız, kornaya mümkün olduğunca dokunmamaya çalışın.

Çocuklar arka koltuğa

Fransa gibi ülkelerde ise çocuklar arabada mutlaka arkada oturmalı.

Dünyadan şaşırtıcı trafik kuralları

Eğer sadece ön koltuk varsa veya arka koltukta oturan diğer çocuklar nedeniyle araçta yer bulunmuyorsa bu kuralı yıkabilir ve çocuğu kemerini bağlayarak öne oturtabilirsiniz.

Otostopçulara kötü haber

Para harcamadan seyahat etmenin en iyi yollarından biri de otostop çekmek. Ancak Rusya gibi bazı ülkelerde otostop yasaklanmış durumda ve bu kuralı çiğnerseniz ceza almanız muhtemel.

Alkollüler de arka koltuğa

Çocuk olmasanız da ön koltukta oturmanız yasak olabilir.

‘First class’ konfor için 10 kural
‘First class’ konfor için 10 kural

Bazı ülkelerde eğer uzaktan bile fark edilecek kadar alkollüyseniz, sadece arka koltukta oturmanıza izin veriliyor. Bu kuralı delmenin ise elbette cezası var!

Kaynak: En uygun

Fotoğraflar: Trafikmedya, garentapro, todoautos, dreamstime,tasit

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