Dünya her yıl 24 milyar ton toprak kaybediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünya her yıl 24 milyar ton toprak kaybediyor
GeriSeyahat Dünya her yıl 24 milyar ton toprak kaybediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya her yıl 24 milyar ton toprak kaybediyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
05.12.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Dünya her yıl 24 milyar ton toprak kaybediyor

Dünya genelinde 1 yılda kaybedilen toprak miktarının 23-24 milyar ton olduğu belirtiliyor. En büyük toprak kayıpları ise Asya'da meydana geliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Toprağın önemi ve gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için her yıl Dünya Toprak Günü, 5 Aralık'ta kutlanıyor. TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, yaşam üreten toprağın oluşmasının binlerce yıl sürdüğünü, toprağın kaybetmeyi göze alınamayacak kadar kıymetli olduğunu söyledi. Özer, yapılan çalışmalara rağmen Türkiye'de milyonlarca ton toprağın erozyonla kaybedildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Anadolu'nun 10 bin yıl önce yüzde 72'sinin ormanlarla kaplı olduğunu, bugün ise bu alanların yüzde 25'e düştüğünü öne sürdü. Yüzde 6'sı sulak alanlar ve göllerle kaplı olan Anadolu'da bu oranın bugün yüzde 1'lere kadar düştüğünü ifade eden Özer, "Bir yılda bütün ülkelerin kaybettiği toprak 23-24 milyar ton, dünyada en büyük toprak kayıpları ise Asya'da meydana geliyor."

Türkiye'deki toprak kayıplarında topoğrafyanın, dağlık yapının ve iklim çeşitliliğinin önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Nevzat Özer, "Erozyonun yüksek olmasının asıl nedeni ise yanlış arazi kullanımı ve tarım teknikleri" dedi.

Tarım arazilerinin yüzde 58'inde şiddetli erozyon riski

Nevzat Özer, sadece erozyonla değil, tuzlulaşmadan asitleşmeye, organik madde kayıplarından verimli toprakların yerleşim ve sanayileşmeye açılmasına kadar çok yönlü tehditlerin de toprak kayıplarına yol açtığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Orman arazilerinin yüzde 54'ünde, meraların yüzde 64'ünde, tarım arazilerinin ise yüzde 58'inde şiddetli erozyon söz konusudur. Vakıf, ağaçlandırma projeleriyle 12 bin 500 hektar alanda 15 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 81 İlde 81 Orman, Ülkem İçin Meşe Projesi, hatıra ormanları gibi projelerin büyük bölümü Tarım ve Orman Bakanlığımızca birlikte yürütüldü. Ağaçlandırma sahalarının tesisi, fidan dikimi, bakımı tamamen bakanlık ilgili kuruluşlarınca yapılmaktadır. Dikilen fidan sayısı bakanlığın diktiği milyarlarca fidan içerisinde şüphesiz ki çok düşük, buradaki amacımız, ormansızlaşma konusunda toplum duyarlılığını artırma, çocuklardan başlamak üzere tabiat sevgisinin toplumda yaygınlaştırılması."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle