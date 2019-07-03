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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Dünya Barış Ormanları'nı kurmak için otostopla il il geziyor
Seyahat
Muhammed Sami Maral / DHA
03.07.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

'Dünya Barış Ormanları'nı kurmak için otostopla il il geziyor

İşinden istifa ederek gezgin olan Yunus Emre Karaca (29), kendi hazırladığı 'Dünya Barış Ormanları' projesi için gittiği her yerde fidan dikiyor. 9 Nisan'da Kastamonu'dan yola çıkan Karaca, otostop yaparak Muş'a ulaştı. Belediyeden temin ettiği 15 fidanı Lale Vadisi'nde gençlerle birlikte toprakla buluşturan Karaca, "Otostop çekerek gittiğim her ilde gençlerle 10-15 fidan dikiyorum. İnşallah bu projemle dünya barışına bir ses vermiş oluruz" dedi.

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Aydın’da bir inşaat firmasında arkeolog olarak çalışan Yunus Emre Karaca, daha yeşil bir dünya için farkındalık yaratacak bir şey yapmaya karar verdi ve işinden istifa etti. Hayalindeki ‘Dünya Barış Ormanları Projesi’ni (World Peace Forests) hayata geçirmek isteyen Karaca, doğum günü olan 9 Nisan’da kıyafetlerini Türk Kızılay'ına, kitaplarını ise halk kütüphanesine bağışladı. Ailesinin yaşadığı memleketi Kastamonu’nun Tosya İlçesi Çifteler Köyü’nü ziyaret eden Karaca, burada ilk fidanını diktikten sonra gezisine başladı. Çadır ve uyku tulumunun yanı sıra tişört, ceket, pantolon, ayakkabı, yağmurluk ile sweatshirt yerleştirdiği çantasını sırtlayan Karaca, 81 ili gezmek için yola koyuldu.

Dünya Barış Ormanlarını kurmak için otostopla il il geziyor


Kendi imkânlarıyla projesini finanse eden Karaca, otostop yaparak vardığı Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Tunceli ve Bingöl illerinde, belirlenen alanlara fidan dikti. Karaca’nın 7'nci durağı ise Muş oldu. Kent girişinde karşılaştığı iki bisikletli ile şehir merkezine gelen Karaca, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Karaca, iki bisikletli ile belediyeden temin ettiği çiçekleri dikmek için Lale Vadisi Parkı’na geçti. 15 çiçek fidesini parka diken Karaca, hayali olan yolculuğu yaptığını söyledi.

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Bisikletle sonu belli olmayan dünya turu
Bisikletle sonu belli olmayan dünya turu



Muş’tan sonra Bitlis ve Hakkâri’ye gideceğini söyleyen Karaca, "Amacım Türkiye’deki tüm illeri gezebilmek ve sonrasında dünya başkentlerini de gezebilmektir. Bu projedeki asıl amacım insanlara doğa bilincini kazandırmak, doğa için bir şey yapmalarını sağlamak ve insanların karşılıksız bir birlerine iyilik yapmasını sağlamaktır. Şu anda amacımı gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.
Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyesi Mehmet Sezgin ise Karaca’nın kendilerine projesinden söz ederek, destek olmalarını istediğini ve kendilerinin de destekte bulunduğunu söyledi.

Dünya Barış Ormanlarını kurmak için otostopla il il geziyor



Öte yandan Muş’tan sonraki durağı Bitlis olan Karaca, fidan dikimleri, seyahat sırasında gördüğü tarihi ve kültürel yerler ile yaşadığı olayları; ‘Bizimyunus’ kullanıcı adıyla açtığı sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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