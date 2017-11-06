Drakula'nÄ±n ÅŸehri: BraÅŸov

OsmanlÄ±â€™dan korkan Macar kralÄ± zamanÄ±nda, Transilvanyaâ€™yÄ± korumasÄ± iÃ§in bir Alman kÃ¶kenli ÅŸÃ¶valyelerden yardÄ±m almÄ±ÅŸ. Ama Transilvanyaâ€™nÄ±n asÄ±l Ã¼nÃ¼ Avrupaâ€™nÄ±n Drakula nam-Ä± deÄŸer KazÄ±klÄ± Voyvodaâ€™dan gelmekte. Karpat DaÄŸlarÄ±â€™nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± olanÂ TÃ¢mpa DaÄŸÄ±, ÅŸehrin silÃ¼etini oluÅŸturuyor. Zaten ÅŸehre girer girmez fark edeceÄŸiniz Hollywood vari BraÅŸov yazÄ±sÄ± aynÄ± zamanda bir manzara terasÄ±. Ä°ster teleferikle, ister zigzaglÄ± daÄŸ yollarÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yerek buradaki restoranda manzaranÄ±n keyfini Ã§Ä±karabilirsiniz.

Siyah Kilise ÅŸehrin en etkileyici yapÄ±sÄ±. Ä°stanbul- Viyana arasÄ± en bÃ¼yÃ¼k gotik kilise kendisi. 1689 yÄ±lÄ±nda Â Ã§Ä±kan yangÄ±ndan dolayÄ± cephesinin kararmÄ±ÅŸ olmasÄ± da gotikliÄŸini pekiÅŸtirmiÅŸ. Ä°Ã§erisinde bulunan 4000 borulu bir kilise orgu, seccade benzeri halÄ± koleksiyonu ve siyah giyinmiÅŸ Meryem resmi gÃ¶rÃ¼lmelisiniz. 1989â€™da Romanyaâ€™nÄ±n komÃ¼nizme karÅŸÄ± devriminden kalan kilisenin iÃ§ duvarlarÄ±ndaki kurÅŸun izleri de baÅŸka bir detayÄ±.

Kiliseden devam ettiÄŸiniz de Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z meydan Piata Sfatului.ÂBurasÄ±,Â OrtaÃ§aÄŸâ€™da cadÄ± avÄ± olduÄŸu dÃ¶nemde, birÃ§ok kadÄ±nÄ±n yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yer. Alman etkisinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bu meydanda ÅŸimdi restoranlar, kafeler ve konsey binasÄ± gibi yapÄ±lar yer alÄ±yor.

Daha sonrasÄ±nda ÅŸehrin arnavut kaldÄ±rÄ±mlÄ± sokaklarÄ±nda gezerek yemyeÅŸil daÄŸ manzarasÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak size kalmÄ±ÅŸ. Gezerken Strada Sforii â€˜ye de uÄŸramayÄ± unutmayÄ±n. 17. yÃ¼zyÄ±lda itfaiyecilerin geÃ§mesi iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ, dÃ¼nyanÄ±n en dar sokaklarÄ±ndan birisidir. Strada Sforii 1.32 metre geniÅŸliÄŸinde ve 83 metre uzunluÄŸunda.

Buralara gelmiÅŸken BraÅŸov kadar bÃ¼yÃ¼k olmayan ama kalesi ile Ã¼nlÃ¼ olan Bran ikinci duraÄŸÄ±mÄ±z. BraÅŸovâ€™ dan 30 dakikalÄ±k bir araba yolculuÄŸu ile ulaÅŸabilirsiniz.

KazÄ±klÄ± Voyvodaâ€™nÄ±n yani nam-Ä± deÄŸerÂ Drakulaâ€™nÄ±n ÅŸatosu olarak Ã¼nlenen kalede aslÄ±nda kendisi bir gece geÃ§irmiÅŸ. Ancak Drakula kitabÄ±ndaki tasvire en uygun ÅŸato burasÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã¼nlenmiÅŸ. Kulede Romanya KralÄ± 1. Ferdinandâ€™Ä±n veÂ KraliÃ§e Maryâ€™in odalarÄ±nÄ± ve eÅŸyalarÄ±nÄ± gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. KazÄ±klÄ± Voyvodaâ€™nÄ±n hayatÄ± ile ilgili bilgilendirici yazÄ±lar da bulunuyor. Ve de iÅŸkence aletleriâ€¦

Kulede gezerken kÃ¼Ã§Ã¼k pencereler, bastÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gÄ±cÄ±rdayan ahÅŸap yer dÃ¶ÅŸemeleri, birbirine geÃ§iÅŸli taÅŸ duvarlÄ± odalar ve dar koridorlar zamanda yolculuk yapmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z hissi yaratÄ±yor. SÄ±rf kale deÄŸil iÃ§inde yapay bir gÃ¶let olan bahÃ§esi de o kadar gÃ¼zel ki oraya da zaman ayÄ±rmayÄ± unutmayÄ±n. Bu ortaÃ§aÄŸ bÃ¼yÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸamak iÃ§in siz de Transilvanyaâ€™yÄ± gezi programÄ±nÄ±za almalÄ±sÄ±nÄ±z.





FotoÄŸraflar: Sanem CoÅŸkun





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