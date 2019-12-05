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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğaseverler Faselis Antik Kenti'ne yürüdü
Seyahat
Anadolu Ajansı
05.12.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Doğaseverler Faselis Antik Kenti'ne yürüdü

Antalya'nın Kemer ilçesinde Doğa Sporları Grubu adıyla bir araya gelen doğaseverler, Faselis (Phaselis) Antik Kenti'ne yürüdü.

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Çeşitli meslek ve yaş gruplarından yaklaşık 30 doğaseverin katıldığı yürüyüş, Cennet Koyu olarak bilinen Çamyuva Alacasu mevkiinden başladı. Dağlık ve ormanlık alanda yaklaşık 10 kilometre yürüyen doğaseverler, Faselis Antik Kenti'ne ulaştı. Yürüyüşe, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ile İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergen da katıldı. Grubun kurucularından Hüseyin Şimşek, Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Doğa Sporları Grubu adıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Doğaseverler Faselis Antik Kentine yürüdü



Sağlık yaşam için yürüyüşün önemli olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Yaklaşık bir yıl önce Raci Yılmaz arkadaşımızla birlikte doğaseverleri bir araya getirdiğimiz grubu kurduk. Her hafta düzenli olarak yaptığımız doğa yürüyüşlerine katılım sayımız her geçen gün de arttı. Doğal alanlarda düzenli olarak yürüyüş yapıyoruz.

Doğaseverler Faselis Antik Kentine yürüdü



Doğayı, temiz çevreyi ve hayvanları seven herkes bizimle birlikte bu yürüyüşlere katılabilir. Çok keyifli geçen yürüyüşlerimizde fotoğraf tutkunları da eşsiz güzelliklerin fotoğraflarını çekme imkanı buluyor" şeklinde konuştu. Yürüyüşler sayesinde stresli iş ortamlarından uzaklaşıldığına işaret eden Şimşek, her hafta değişik bir bölgeye yürüdüklerini söyledi.

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