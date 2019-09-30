Doğa harikası 'Tortum Şelalesi' ziyaretçilerini cezbediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDoğa harikası 'Tortum Şelalesi' ziyaretçilerini cezbediyor
GeriSeyahat Doğa harikası 'Tortum Şelalesi' ziyaretçilerini cezbediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Doğa harikası 'Tortum Şelalesi' ziyaretçilerini cezbediyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.09.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Doğa harikası 'Tortum Şelalesi' ziyaretçilerini cezbediyor

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, turistlerin vazgeçilmez tatil rotalarından biri haline geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, turist akınına uğruyor. Erzurum'a 87 kilometre uzaklıktaki Uzundere ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Doğa harikası ilçe, 21 metre genişlik, 48 metre yüksekliğe sahip şelalenin yanı sıra Tortum Gölü, Yedigöller, yaylalar, Öşvank Kilisesi ve yüksek sıradağlarında yapılan ekstrem sporlarıyla misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Bu kapsamda turizmi daha da canlandırmak için su sporlarının yapıldığı Tortum Şelalesi, devlet ve özel sektörün girişimleriyle gerçekleştirilecek yatırımlarla daha cazip hale gelecek.

Doğa harikası Tortum Şelalesi ziyaretçilerini cezbediyor

"Yurt dışından da insanlar ziyarete geliyor"

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tortum Şelalesi'ne her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin geldiğini söyledi. Şelalenin her mevsim ayrı görsel şölen sunduğunu ifade eden Aktoprak, şöyle konuştu: "Özellikle hafta sonları yoğun ziyaret ediliyor. Sadece Erzurum değil Doğu Karadeniz, hatta yurt dışından insanlar buraya geliyor. Valimiz hem bölgenin turistik potansiyelini hem de var olan aksaklıkları yerinde tespit ederek çözümü noktasında inisiyatif alan biri. Ziyaretçilerimize kafe, restoran ve konaklama gibi imkanları sunamıyoruz. Şelalenin etrafı heyelan riski taşıdığı için aksaklıklarımız var. DSİ ve diğer devlet kurumlarımız buradaki güvenlik önlemlerini alarak gerekenleri yapacak."

Doğa harikası Tortum Şelalesi ziyaretçilerini cezbediyor

"Şelalenin turizm imkanlarını artıracağız"

Aktoprak, önemli tesislerin inşa edileceği bölgenin, çalışmaların tamamlanmasıyla daha cazip hale geleceğini belirtti. Tüm çalışmaları ilçenin turizm potansiyelini artırmak için yaptıklarını anlatan Aktoprak, şunları kaydetti: "Şelalenin sağ köşesine belediyemiz ve ilgili kredi kuruluşlarınca yapılması planlanan 3 milyonluk proje, kuruldan geçti. Kısa süre sonra Valimiz temelini atacak. Sol tarafta ise 10 milyonluk maliyeti içeren projemiz tamamlandı. Buralara yürüyüş ve bisiklet yolları, kır kahvesi ve lokantası, şelaleyi izlemek için seyir alanları ve şelalenin soldan aşağıya bağlanan kısmında daha güvenli alanlar oluşturulacak. Valilik, KUDAKA, DAP ve belediyemizce 10 bungalov ev, turizm tanıtım ofisleri, şelale kafe ve restoran, meyve bahçeleri ve piknik alanları yapılacak. Bütün bunları faaliyete geçirerek şelalenin turizm imkanlarını daha fazla artıracağız."

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Bisikletiyle 7 yıldır Türkiye'yi geziyor
Doğa harikası 'Tortum Şelalesi' ziyaretçilerini cezbediyor
Washington'da Geleneksel Türk Festivali'ne büyük ilgi
Adana'daki tarihi köprüye büyük ayıp!