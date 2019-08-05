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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğa harikası Mavigöl ziyaretçilerini ağırlıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
05.08.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Doğa harikası Mavigöl ziyaretçilerini ağırlıyor

Giresun'da Göksu Deresi'ndeki büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, yaz mevsiminde aldığı turkuaz rengiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

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Giresun'un Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Mavigöl, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Giresun-Şebinkarahisar yolundaki derede yer alan Mavigöl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaz renkte akıyor.

Doğa harikası Mavigöl ziyaretçilerini ağırlıyor



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla ziyarete uygun hale getirilen Mavigöl, günlük 5 bine yakın ziyaretçi çekiyor. Kuzalan Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Yayla, mevsimsel olarak turkuaz rengi alan Mavigöl'ün son yıllarda çok rağbet gören bir turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Doğa harikası Mavigöl ziyaretçilerini ağırlıyor


Suyun turkuaz rengini almasının mayıs ayı sonundan itibaren başladığını  söyleyen Yayla, bu yıl hava şartlarının yağmurlu olması nedeniyle bu sürenin uzadığını belirtti. Yayla, yurt içi ve yurt dışından Mavigöl'ün ziyaretçi aldığını anlatarak, "Mesela geçen hafta Moğolistan Rallisi kapsamında Avrupa'dan çıkıp oraya giden tüm araçlar Mavigöl'ü ziyaret etti. Mavigöl artık uluslararası bir konum kazanmış durumda" dedi.

Doğa harikası Mavigöl ziyaretçilerini ağırlıyor



Ulusal büyüklükteki tur şirketlerinin yüzde 90'ının Karadeniz turları kapsamında Mavigöl'e uğradığını vurgulayan Yayla, "Bölgesel anlamda Samsun'dan Trabzon'a kadar günübirlik turlar geliyor. Cumartesi ve salı günleri özellikle tur otobüsleri geliyor. Bölge insanı da çok talep gösterdi, günlük 5 bin kişi Mavigöl'ü ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı. Samsun'dan gelen Esra Türkdönmez ise Mavigöl'ün Karadeniz'de yer alan güzel bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Ben ayrıca amatörce fotoğraf da çekiyorum. Temmuz ayı sonunda bu rengi burada bulabiliyoruz. Böyle bir renk başka bir yerde yok, çok enteresan çok farklı bir renk" ifadelerini kullandı.

Doğa harikası Mavigöl ziyaretçilerini ağırlıyor


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