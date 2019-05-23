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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Denizli'nin gizli cenneti keşfedilmeyi bekliyor
Seyahat
DHA
23.05.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Denizli'nin gizli cenneti keşfedilmeyi bekliyor

Denizli merkezine 60, Çal ilçesine 7 kilometre mesafede, Kumral Mesireliği yakınında bulunan ve yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen gizli cennet Çal Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor. Kanyon içinde daha önce dağın yamacına yapılan 220 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu 2, 5 kilometreye çıkartılacak.

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Çal ilçesinde yaklaşık 90 metre derinliğindeki vadide bulunan, 2 bin 200 metre uzunluğundaki Çal Kanyonu, 2003 yılında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ilk kez rafting yapmasıyla gündeme geldi. Turizmin geliştirilmesi için hazırlanan proje kapsamında 2011 yılında Çal Kanyonu'na 220 metre uzunluğunda asma köprülü yürüyüş yolu yapıldı. Ziyaretçiler, bu yürüyüş yolunu kullanarak, kanyonda ilerleyerek eşsiz manzaranın tadını çıkarabiliyor. Kanyondan geçen suyun derinliği yer yer 2 metreyi bulurken, içinde Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarlar da yer alıyor. Özellikle, sıcak yaz aylarında kanyon suyunun serinliği, eşsiz manzarası ve güzelliğiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Denizlinin gizli cenneti keşfedilmeyi bekliyor


YÜRÜYÜŞ YOLU 2, 5 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Çal Belediyesi'nin, kanyondaki yürüyüş yolunu bu yıl içinde yapılacak çalışmalarla 2.5 kilometreye çıkartacağı bildirildi. Kanyon içinde yapılacak köprülerle Çal Kanyonu'nun Fethiye'deki Saklıkent'e rakip olması bekleniyor. Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, kanyondaki güzelliklerin yeni yapılacak olan 2.5 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yoluyla daha da ortaya çıkacağını belirterek şunları söyledi:

Denizlinin gizli cenneti keşfedilmeyi bekliyor

Denizlinin gizli cenneti keşfedilmeyi bekliyor


"Çal'da gezip görülebilecek özel yerlerden biri de kanyondur. Daha önce bir yürüyüş yolu yapıldı, ancak maddi imkansızlık nedeniyle devam edilemedi. Şimdi Çal Belediyesi olarak gerekli altyapıları hazırladık. Bu yıl içinde kanyon içindeki yürüyüş yolunu uzatacağız. Kanyonun doğal dokusuna zarar vermeden köprüler yapacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde de yollar ve çevre düzenlemesi için söz aldık. Çal Kanyonu'nun en büyük özelliği çok dar ve derin olması. Kanyonun güzelliğini yeni yürüyüş yolu yapıldıktan sonra daha da çok ortaya çıkacak. Saklıkent'ten daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kanyonun içinde büyük mağaralar, tarihi değirmen yatakları ve kaya mezarları bulunuyor. Bu yıl içinde çalışmaları tamamladıktan sonra yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz."

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