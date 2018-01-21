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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatÇorba cenneti Anadolu
Seyahat Çorba cenneti Anadolu
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Sıradaki Haber: Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

Seyahat
Aylin Öney TAN
21.01.2018 - 04:00, Son Güncelleme:

Çorba cenneti Anadolu

Şu karayellerin estiği, dağların karlarla kaplandığı günlerde yollardaki yolcuların tek ihtiyacı bir tas sıcak çorba. Anadolu gerçekten bir ‘çorba cenneti.’ Özellikle de kış aylarında çorbaların yeri bambaşka. Hele sadece kış aylarına özgü çorbaların peşine düşerseniz yolunuz uzun, afiyet olsun...
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Gerdan etinden
Beyran Çorbası - Gaziantep

Gaziantep’te kış soğuğunda bir tas beyran içilmeyen bir gün yaşanmamış sayılabilir, hatta güne beyran ile başlamak esastır. Geceden gerdan eti lif lif olacak gibi pişiyor. Sipariş üzerine bakır sahanda yağda cızlatılan haşlanmış pirinci üzerine bu lif lif etler konuyor, üzerine de kepçe kepçe etin piştiği et suyu dökülüyor. Bol sarımsak ve pul biber. Sakın ola ki sizi yabancı görüp sarımsağı esirgemesinler, özellikle isteyin. Klasik adres sabahın erken saatlerinden itibaren metanet, çıkınca da karşıda Metanet katmen var. Sırtınız bir daha yere gelmez. Diğer güzel beyran yapan adresler. Kelebek ve Cıncık.

Çorba cenneti Anadolu

Formülü gizli
Mercimek Çorbası - Ankara

Mercimek çorbası kuşkusuz Türkiye’nin en yaygın, en sevilen çorbası, ama Ankara’da bir çorbacı pek çok yeri solladı bile. Devrez çorbacısı 24 saat hizmet veriyor, mercimek çorbasının formülü gizli, içeriği konusunda rivayetler Ankara’da sosyal medyayı meşgul ediyor. Masada kağıt üstünde tabaksız verdiği salata da çorbası kadar meşhur.

Çorba cenneti Anadolu


Atatürk de bu çorbadan içti
Kara Çorba, Ecevit Çorbası - Kastamonu

Kastamonu’ya gidince iki çorbayı da denemelisiniz. İlki Ecevit Çorbası. Adı politik bir tercih değil, adını İnebolu ile Kastamonu’yu bağlayan Ecevit geçidinden alıyor. Bir zamanlar Uzunöz köyündeki Ecevit Hanı yolculara bu çorbayı verirmiş, o yüzden çorba bu isim ile anılmaya başlamış. Atatürk Şapka ve Kıyafet Devrimi için 1925’te Kastamonu’ya geldiğinde ona da ikram edilmiş. Yoğurtlu olmasına rağmen yoğunluğu ve besleyiciliğiyle kış günlerine uygun.

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Türkiye’nin en lezzetli 10 şehri
Türkiye’nin en lezzetli 10 şehri



İkincisi ise Kara Çorba. Pınarbaşı, Küre dağları civarında dağlardan toplanan karamuk ile yapılıyor. Karamuk Osmanlı mutfağında da kullanılan, eskiden kadın tuzluğu olarak bilinen yabani bir yemiş. Berberis olarak da bilinen bu yemiş dolmalık üzüm gibi koyu kırmızı ve oldukça ekşi. Nar ekşisi gibi ekşisi yapılıyor, ekşisi tavuk suyuna yapılan tavuk etli çorbaya katılıyor. Ekşinin rengi kapkara olduğu için çorbanın rengini de karartıyor, adı bu yüzden kara çorba. Tam bir şifa kaynağı. Bu çorbayı içen tük Küre dağlarını dere tepe kat eder.

Çorba cenneti Anadolu

Yalnız salı günü
Ördek Çorbası - İzmir

İzmir’de kelle-paça işi çok yaygındır. Doğrusu da pek çok yerde harika olur ama İzmir’de benim önerim bambaşka olacak: Ördek Çorbası. Kemaraltı’nda bilenin bildiği, Hisarönü Camii’nin oraya girerken hemen sola dönünce kuytuda gizli esnaf lokantası Bizim Mutfak’ta ördek çorbası gününe denk gelmeyi ayarlamanız lazım. Salı ve Perşembe günleri unutmayın. Bazen ördek, kaz, hindi karışık da yapıyorlar. Çorbaya denk gelmeseniz de tüm yemekler denenesi.

Çorba cenneti Anadolu

Kış çorbalarının şahı
Kızılcık Tarhanası - Bolu

Şifa kelimesinin karşılığı kızılcık tarhanası olsa gerek. Uçuk pembe rengiyle, mis gibi tereyağı ve sarımsak kokularıyla mayhoş kızılcık tarhanası kış çorbalarının şahı denilebilir. Eskiden İstanbul-Ankara yolu üstünde olan, artık Bolu içine batı yönünden giren yolda kalan Yurdaer Mutfak ve Sanat Merkezi’nde deneyebilirsiniz. Bolu, Kastamonu civarında tüm esnaf lokantalarına ısrarla sorun.

Çorba cenneti Anadolu

İşin piri: Tarhana Baba
Tarhana çorbası - Uşak

Kış çorbaları deyince malum Uşak tarhanası ile meşhur, Uşak’ta ise bu işin piri Tarhana Baba. Acılı acısız ikisi de içi ısıtır, ama çorbasını içmişken paketle ve almak, hatta yaş tarhanasından da bir kutu eve götürmek lazım. Uşak’a yolu düşmeyenler ise internet adresinden sipariş verebilir veya ürünlerini marketlerde arayabilir. https://www.tarhanababa.com/

Çorba cenneti Anadolu

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