Çocukların ufkunu açacak 10 müze

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Deneyimleyerek öğrensinler: Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul

1994’te, Haliç kıyısında açılan müze zengin bir koleksiyona sahip. Burayı çocukların ilgi odağı yapan, deneyimleme fırsatı vermesi.. Bir denizaltının içine girmek, nostaljik trenle seyahat etmek, evdeki makinelerin işleyişlerini görmek bu müzenin sunduğu olanaklardan. Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00-17.00 arası açık. Giriş ücreti 21 lira, öğrenci 9 lira.









Özge Altınok Lokmanhekim / Hürriyet Seyahat yazarı

Hem müze hem oyun alanı: Oyuncak Müzesi, İstanbul

Müze, 23 Nisan 2005’te Göztepe’de yazar Sunay Akın tarafından kuruldu. 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en güzel örneklerinin sergilendiği koleksiyon Sunay Akın’ın 20 yılda, 40’ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla oluşturuldu. Pazartesileri hariç her gün 9.30-18.00 arası açık. Giriş ücreti 15 lira, öğrenci 12 lira.











Evrim Sümer / Gazeteci

Çingene Kızı’nın iri gözleri: Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep

Doğu Roma Dönemi kabartmalar, mozaikler, heykeller arasında Athena Tapınağı’nın bir parçası olan Athena Heykeli, bereketi ve gücü simgeleyen Mars Heykeli gibi önemli parçalar var. Özel bir odada tek başına sergilenen Mainad Mozaiği ya da daha iyi bilinen adıyla Çingene Kızı ise iri gözleriyle sizi bekliyor. Haftanın her günü 9.00-17.00 arası açık olan müzenin giriş ücreti 24 lira.









Ömür Kurt / Hürriyet gazetesi çocuk yazarı

Masallar arası yolculuk: Masal Müzesi, İstanbul

Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde masal sayfaları arasında geziliyor. Kırmızı Başlıklı Kız’dan Keloğlan’a, Harry Potter’dan Nasreddin Hoca’ya kadar pek çok kahramanı görmek mümkün. Ayrıca hafta sonları çocuklara ve yetişkinlere yönelik etkinlikleri var. Hafta içi 9.00-17.00, hafta sonu 9.30–18.00 arasında açık olan müze pazartesi günleri kapalı. Giriş ücretsiz.











Esra Abalı / Çocuk kitabı yazarı

Çocuklara da yetişkinlere de: Key Otomobil Müzesi, İzmir

İzmirli iş insanları Murat ve Selim Özgörkey kardeşler tarafından oluşturulan koleksiyon, 2015’ten beri Key Müzesi adı verilen 7 bin metrekarelik alanda sergileniyor. Müzede çocukların beğeniyle incelediği 50 motosiklet ve 2 bin 550 adet model otomobil sergileniyor. Müze pazartesi ve salı günleri hariç 10.00-17.00 arasında ziyarete açık. Giriş ücreti 20 lira, öğrenci 10 lira.









Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini

Nostaljik bir tecrübe: PTT Pul Müzesi, Ankara



Ulus’ta, 2013’te kapılarını açan müze 6 bin 500 metrekare alanda kurulu. Burası 3D sinema salonunda ziyaretçileri, nostaljik, unutulmayacak bir keşfe çıkarıyor. ‘Bir Pulun Hikâyesi’, ‘Filateli Sözlüğü’, ‘Pullarla Yüzyıl’ köşeleriyle ve sunduğu kapsamlı dijital arşiv sayesinde istenilen döneme ait pula ve bilgisine ulaşılabiliyor. Müze her gün 9.00-17.00 arasında açık. Giriş ücretsiz.











İpek Evci / Hürriyet Seyahat gezgini

Tarihte iz bırakan eserler: Miniatürk, İstanbul

İBB Kültür AŞ tarafından 2003’te açılan Miniatürk Sütlüce’de. Çocukların hayal dünyasını geliştiren, eve döndüklerinde gördükleri her şeyin miniğini yapmaya çalışacaklarını garanti eden bir müze. Eserler üç farklı alanda gruplanıyor: İstanbul Eserleri, Anadolu Eserleri ve Yurtdışı Eserleri. Haftanın her günü 9.00-18.00 arasında açık. Giriş ücreti 7.5 lira, öğrenci 3 lira.





Erol Akarsu / Ailemle Geziyorum yöneticisi

Sevilen ünlü isimler burada: Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi, İstanbul

Sevdikleri ünlüleri görmekten zevk alan çocuklar bu müzeye bayılıyor. Müzede aktörler, dünya liderleri, müzisyenler, sporcular, bilim insanları, devlet yöneticileri gibi ünlülerin heykelleri var. Haftanın her günü 10.00-20.00 arası açık. Giriş ücreti 94, öğrenci 69 lira. Müzenin internet sitesinde indirimli aile ziyaret paketleri bulunuyor.









Canan Demiray / Seyahat yazarı

Tarihe yolculuk: Troya Müzesi, Çanakkale

Troya efsanesini yakından tanımanın yolu 2018’de açılan müzeden geçiyor. 10 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu. Troya’nın farklı katmanları, sahne canlandırmaları ve büyük boy fotoğraflarla anlatılıyor. Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden taşınan eserlerle zenginleşen müzede 5 bin yıllık efsane ve mitleri yeniden yaşayabilirsiniz. Giriş ücreti 42 lira. Haftanın her günü 8.30-18.00 arası açık.









Nalan Miri Sözer / Seyahat yazarı

Onun hayatına dair: Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara

Atatürk’ün kullandığı eşyalar, kendisine hediye edilen armağanlar ve giysileri sergileniyor. Ayrıca Atatürk’ün madalya ve nişanlarıyla manevi evlatlarından A. Afet İnan, Rukiye Erkin, Sabiha Gökçen’in koleksiyona armağan ettiği Atatürk’e ait eşyalar yer alıyor. Müze en çok çocukların ilgisini çekiyor. Haftanın her günü 9.00-17.00 arası açık. Giriş ücretsiz.