Ã‡ocuklar gibi eÄŸlendiÄŸim ÅŸehir: Floransa

Bu gÃ¼zel ÅŸehre Ä°stanbul'dan direkt uÃ§uÅŸ yok. Biz Milano Ã¼zerinden trenle ulaÅŸÄ±m saÄŸladÄ±k. Roma Ã¼zerinden de kolayca ulaÅŸabileceÄŸiniz bir yer. Floransa'da gezmeye doyamadÄ±k. Her adÄ±mda bir yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±k, geÃ§miÅŸin kalÄ±cÄ± izleri insanÄ± ÅŸehrin iÃ§ine Ã§ekiyor.Â Floransa, RÃ¶nesansÄ±n doÄŸduÄŸu yer olduÄŸu iÃ§in Avrupa'nÄ±n en Ã¶nemli ÅŸehirlerinden biri sayÄ±lÄ±yor.









Mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasÄ±nda Piazza del Duomo var. Yani Duomo MeydanÄ±â€¦ BurasÄ± ÅŸehrin en gÃ¼zel meydanlarÄ±ndan biri. YapÄ±sÄ±na bayÄ±lacaksÄ±nÄ±z. Aziz Giovanni vaftizhanesi, opera mÃ¼zesi, Floransa Kathedrali ve Giotto'nun Ã§an kulesi bu harika meydanda yer alÄ±yor. Bir seferde her bir yapÄ±yÄ± kolayca gezebilirsiniz. Tabii biraz turist yoÄŸunluÄŸu da olmuyor deÄŸilâ€¦









Floransa Kathedrali ÅŸehrin birÃ§ok noktasÄ±ndan kolayca gÃ¶rÃ¼lebiliyor. YapÄ±mÄ±na 13. yy'da baÅŸlanÄ±lan bu yapÄ±nÄ±n pembe, yeÅŸil ve beyaz tonlarÄ±ndaki mermerlerine bayÄ±lacaksÄ±nÄ±z! DÄ±ÅŸÄ± ne kadar gÃ¶steriÅŸli ise iÃ§i de bir o kadar sade bir yapÄ± olduÄŸu iÃ§in gÃ¶rÃ¼nce biraz ÅŸaÅŸÄ±rabilirsiniz.





Giotto'nun Ã§an kulesi bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m yapÄ±lardan biri oldu. Hatta birÃ§ok fotoÄŸrafÄ±mÄ±zÄ± bu yapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde Ã§ekmiÅŸ bulunduk. Kulenin en yÃ¼ksek tepesi 85 metrede. 415 basamak ile en Ã¼st noktaya Ã§Ä±kÄ±p ÅŸehrin manzarasÄ±nÄ± gÃ¶rebilirsiniz. Hamile olduÄŸumdan asansÃ¶r de olmayÄ±nca Ã§Ä±kamamÄ±ÅŸtÄ±m ama aklÄ±m kalmadÄ± deÄŸilâ€¦







Ä°nanÄ±lmaz manzaralarÄ±n olduÄŸu Ponte Vecchio kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ Floransa'ya gidip de gÃ¶rmeme ÅŸansÄ±nÄ±z yok. Eski kÃ¶prÃ¼ diye adlandÄ±rÄ±lan bu kÃ¶prÃ¼ Floransa'nÄ±n en eski ve bir o kadar Ã¼nlÃ¼ olan kÃ¶prÃ¼sÃ¼dÃ¼r. 1345 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan kÃ¶prÃ¼ bir zamanlar sadece kasaplara, demir atÃ¶lyelerine ve tabakhanelere ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ olsa da gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde son derece lÃ¼ks marka zincirlerinin maÄŸazalarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Uffizi galerisini sakÄ±n es geÃ§meyin! BurasÄ± Floransa'nÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ galerisi ve Medici ailesi tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtur.Â









Medici Ailesi demiÅŸkenâ€¦

Bu meÅŸhur ailenin Floransa'ya bÃ¼yÃ¼k katkÄ±larÄ± olmuÅŸ. Ticaret sayesinde oldukÃ§a zengin olan aile, her ÅŸeyini bu ÅŸehre, sanata ve edebiyata adamÄ±ÅŸ diyebiliriz. DÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n da her zaman arkasÄ±nda olmuÅŸlar. ZamanlarÄ±nÄ±n tÃ¼m sanat eserlerine sahip olup, onlarÄ± koruma altÄ±na almÄ±ÅŸlar ve Floransa dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kartÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸlar. AslÄ±nda Floransa'ya bu kadar turist trafiÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca nedeni bu harika aile diyebiliriz.









Bu hikÃ¢ye beni Ã§ok etkilemiÅŸti. KeÅŸke sanata hepimiz bu denli sahip Ã§Ä±kabilsekâ€¦ Gezilebilecek diÄŸer yerler arasÄ±nda ise tavsiye edebileceÄŸim, Boboli bahÃ§eleri, Piazzale Michelangelo, Vecchio SarayÄ±â€¦ Hepsi birbirinden harika! KonaklamayÄ± ise ÅŸehir iÃ§i bir yerlerde ayarlamanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Zaten tÃ¼m gÃ¼nleriniz dÄ±ÅŸarÄ±da gezerek geÃ§ecek, odada vakit harcamayacaksÄ±nÄ±z. Biz Four Seasons Florence Hotel'de konakladÄ±k ama ÅŸehir merkezine biraz uzak olduÄŸu iÃ§in zorluklar yaÅŸadÄ±k.





Yeme iÃ§me iÃ§in ise benim favorim tabii ki Caffe Gilli oldu. Meydanda yer alan bu mekÃ¢nda kahve, tatlÄ± ve yemek Ã§eÅŸitleri birbirinden lezzetliydi. Pizza, makarna ve dondurma iÃ§inse fazla araÅŸtÄ±rma yapmanÄ±za gerek yok. Malum Ä°talyaâ€™dasÄ±nÄ±z. KÃ¶tÃ¼ bir seÃ§enek bulma oranÄ±nÄ±z Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k :)