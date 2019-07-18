Ã‡Ä±lgÄ±n AvustralyalÄ± yer Ã§ekimine meydan okuyor

Wingsuit exit (yarasa kanat) sporunun dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ genÃ§ sporcusu 31 yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± Chris Byrnes'in yÃ¼ksek noktalardan saatte 300 kilometrenin Ã¼zerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hÄ±zla dik ve sarp kayalÄ±klar arasÄ±ndan ilerleyerek yaptÄ±ÄŸÄ± uÃ§uÅŸlar yÃ¼rekleri aÄŸÄ±zlara getiriyor. DÃ¼nyanÄ±n bir Ã§ok yÃ¼ksek noktasÄ±ndan atlayarak tehlikeli uÃ§uÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtiren deneyimli sporcunun kask kamerasÄ±yla kaydettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler izleyenleri hayrette bÄ±rakÄ±yor.









Kameralara yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã§Ä±lgÄ±n sporcu bir atlayÄ±ÅŸta arkadaÅŸÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±na alarak yarasa kanatlarla kendini derin bir vadiye bÄ±rakÄ±yor. BaÅŸka bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de ise deneyimli sporcu paraÅŸÃ¼tle uÃ§an arkadaÅŸÄ±nÄ± yarasa kanatlarla yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Erzincan'Ä±n Kemaliye ilÃ§esinde 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde dÃ¼zenlenen "UluslararasÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve DoÄŸa SporlarÄ± Åženlikleri"nde nefes kesen atlayÄ±ÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtiren Byrnes, bu spora nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uÃ§uÅŸlara nasÄ±l hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.









"Bu sporla internetten izlediÄŸim videolarla tanÄ±ÅŸtÄ±m"



Ã‡Ä±lgÄ±n sporcu Chris Byrnes, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, wingsuit exit (yarasa kanat), base jump (uÃ§urumdan paraÅŸÃ¼tle atlama) ve kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± gibi aktiviteleri gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Erzincan'Ä±n Kemaliye ilÃ§esine geldiÄŸini sÃ¶yledi. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesine gittiÄŸini ancak TÃ¼rkiye'ye ikinci kez geldiÄŸini ifade eden Byrnes, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Ben ilk kez wingsuit exit sporunu internette videolarÄ± seyrederek gÃ¶rdÃ¼m ve Ã§ok etkilendim. Tabii ondan sonra bu spora nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ±mla ilgili araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±m. Ä°lk Ã¶nce skylife kurusuna katÄ±ldÄ±m o zaman 25 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Herkesin hayali uÃ§maktÄ±r, bu hayalimi gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in elimden geleni yaparak bu yolu buldum. YaptÄ±ÄŸÄ±m bu spor sayesinde Ã¶zellikle TÃ¼rkiye ve Kemaliye gibi birÃ§ok Ã¼lkeyi gÃ¶rme fÄ±rsatÄ±m buldum."









"AtlayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± bir plan Ã§erÃ§evesinde oluyor"



Byrnes, Kemaliye ilÃ§esindeki KaranlÄ±k Kanyon'u ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, burada bulunmaktan ve uÃ§maktan bÃ¼yÃ¼k keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. UÃ§mayÄ± ve yaÅŸamayÄ± Ã§ok sevdiÄŸini anlatan Byrnes, yaptÄ±klarÄ± sporda Ã¶lÃ¼m riskinin yÃ¼ksek olduÄŸunu aktararak, "Biz atlayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± bir plan Ã§erÃ§evesinde yapÄ±yoruz. Kayadan nasÄ±l atlayacaÄŸÄ±mÄ±za, nereden devam edeceÄŸimize ve nereye ineceÄŸimize kadar planlÄ±yoruz. DÃ¼ÅŸÃ¼nmeden ve plan yapmadan gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸiniz bu spor tabii ki tehlikeleri beraberinde getiriyor ancak deneyim saÄŸlayarak ve gerekli planlamalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gÃ¼ven iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiniz bir spor tÃ¼rÃ¼. Deneyiminizi artÄ±rmak iÃ§in sÃ¼rekli Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z ve eÄŸitim almanÄ±z gerekiyor. Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece riskleri de en aza indirgemiÅŸ oluyorsunuz." diye konuÅŸtu.









"Ã–lÃ¼m, atlayÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planÄ±n bir parÃ§asÄ±"



UÃ§uÅŸ Ã¶ncesi aldÄ±klarÄ± tedbirlerden bahseden Byrnes, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "AtlayÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hazÄ±rlÄ±klardan biri de Ã¶lÃ§ebileceÄŸiniz gerÃ§eÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmek. Onu dÃ¼ÅŸÃ¼nmezseniz hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± da doÄŸru yapmamÄ±ÅŸ olursunuz. AtlayÄ±ÅŸ iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planlarÄ±n iÃ§erisinde Ã¶lÃ¼m riskinin plan iÃ§erisinde bulundurmak gerekir. Ã–lÃ¼m, atlayÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planÄ±n bir parÃ§asÄ±.









4 yakÄ±n arkadaÅŸÄ±m bu sporu yaparken hayatÄ±nÄ± kaybetti. UÃ§mayÄ± ve aynÄ± zamanda yaÅŸamayÄ± Ã§ok seviyorum. HayatÄ± seviyorum ve Ã¶lmek de istemiyorum. Becerilerime gÃ¼veniyorum ve sÃ¼rekli eÄŸitim ve deneyimlerimi artÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°ster 30 yÄ±l yaÅŸayan, ister 100 yÄ±l yaÅŸayÄ±n Ã¶yle yada bÃ¶yle bir sonla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorsunuz. Benim iÃ§in Ã¶nemli olan hayatÄ±n her anÄ±nÄ± dolu dolu yaÅŸamak. HayatÄ±n gÃ¼zelliÄŸi de bu zaten." Byrnes, atlayÄ±ÅŸta en Ã¶nemli ÅŸeyin odaklanma olduÄŸunu ifade ederek, uÃ§uÅŸlarda kafalarÄ±nÄ± meÅŸgul edecek hayata dair hiÃ§bir ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nmediklerini sÃ¶yledi.









HÄ±zlÄ± uÃ§mayÄ± Ã§ok sevdiÄŸine dikkati Ã§eken Byrnes, "Bana ait olan 328 kilometrelik dÃ¼nya rekorumun Ã¼zerine Ã§Ä±kmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bunun iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorum. AÄŸustos 2019â€™da Ä°sviÃ§reâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m ve 30 saniye iÃ§erisinde ulaÅŸabileceÄŸim maksimum hÄ±z denemesini burada deneyerek kendi rekorumu kÄ±rmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben uÃ§tuÄŸum zaman sadece yer Ã§ekiminin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanÄ±yorum.









AtlayacaÄŸÄ±m nokta yada zirveye kendi gÃ¼cÃ¼mÃ¼ kullanarak tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaparak Ã§Ä±kÄ±yorum. HiÃ§bir ek teÃ§hizat kullanmadan uÃ§uyorum. Tarihteki en hÄ±zlÄ± insan benim." ifadelerini kullandÄ±. Byrnes, bugÃ¼ne kadar 100 sporcu yetiÅŸtirdiÄŸini ve herkese hayallerini takip ederek hedeflerine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tavsiye etti.

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