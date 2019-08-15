Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriÇıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor
GeriSeyahat Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor 
Seyahat
İHA
15.08.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor 

Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve üzerinde Kristan Göl Festivalinin düzenlendiği Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda tatilcilerin akınına uğrarken, Ege-Akdeniz sahillerini aratmıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki göle gelen turistler, kışın buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara binmenin tadını çıkartıyor. Yazın ise, hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği bölgede, yerli ve yabancı turistler, Çıldır Gölü'nde yüzmenin keyfini yaşıyor. 

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor



Son yıllarda Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı. Tatlı su özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgisini toplayan Çıldır Gölü, şimdilerde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. 

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor



En derin noktası 42 metre olan deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki, Çıldır Gölü’nde serinlemek isteyen ve özellikle Kurban Bayramı tatilini bölgede geçiren yabancı turistler göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, serinlemek için de kendilerini suya bırakıyor. 

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor



Tatilciler, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için soluğu Çıldır Gölü'nde aldıklarını söyleyerek, "Hava çok sıcak ve buraya serinlemeye geldik. Denizden farkı yok, gerçekten çok güzel. Herkesi Çıldır Gölü’ne bekliyoruz" dediler. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor 
Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük
Tropik ada değil Malatya! "Burası adeta bir vaha"
Dünyanın en güzel doğal havuzları! Listede Türkiye’den de çok şaşıracağınız iki yer bulunuyor…