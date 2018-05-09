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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çiftlerin yeni tercihi +18'lik tatil
Seyahat
Hürriyet Haber
09.05.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Çiftlerin yeni tercihi +18'lik tatil

Yeni moda +18 oteller... Ancak ismine bakıp yanlış şeyler düşünmenize gerek yok çünkü bu tip otellerde +18 demek çocuksuz,sakin ve gürültüsüz bir tatil geçirmek amacıyla yapılan yerler anlamına geliyor. Çiftler, çocuksuz, gürültüden uzak, romantik tatil için '+16' ve '+18' otelleri tercih ediyor...

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Antalya'da ilk olarak 2012'de Side'de uygulanan '+18 otel' konsepti büyük rağbet görünce, bölgede '+16' ve '+13' konseptleri de ortaya çıktı. Çiftler çocuksuz, gürültüden uzak, romantik tatil için '+16' ve '+18' otelleri tercih ediyor. Antalya, 2000'li yıllardan sonra turizmde 'her şey dahil' konseptiyle öne çıktı. Bu süreçte alternatif turizm çeşitlerinin de çokça tartışıldığı kentte golf, spor, kongre gibi çeşitliliğe, 2012'de Türkiye'nin ilk +18 oteli de eklendi.

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil

Antalya'da yılda 3.5 milyona yakın turistin tercih ettiği Side bölgesinde Türkiye'nin ilk +18 oteli olarak açılan Commodore Elite Suits& Spa Side, sadece 18 yaş üstü turistlere hizmet veriyor. Side'de başlatılan +18 uygulaması büyük rağbet görünce, bölgede +16 ve +13 gibi yeni konseptler de oluştu. Daha romantik, çocuk gürültüsünden uzak, sessiz tatil tercih edenler için +16 ve +18 otellerindeki odalar, balayı çiftlerine hazırlanan odalara benzer şekilde süsleniyor.

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil

Mart 2012'de Türkiye'nin ilk +18 oteli olarak açıldıklarını belirten Commodore Elite Suits& Spa Side Genel Müdürü Mustafa Şahin, o günden bu yana kesintisiz 12 ay hizmet verdiklerini kaydetti. +18 uygulamasında konukların çocuklarını evde bırakarak sakin bir tatil tercih ettiğini anlatan Şahin, Bu konseptte biz tamamen ayağa, odaya hizmet sunuyoruz. 12 ay açık, çocuksuz bir otel. Amacımız sessiz, soft müzik, çocuk sesi olmadan huzurlu bir tatil" dedi.

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil


Romantik tatil oteli olduklarına değinen Şahin, sevgililer ve balayı çiftlerinin de tesisleri tercih ettiklerini söyledi. +18 konseptine en çok tercihin Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden geldiğini aktaran Şahin, son dönemde Rusya'dan da ciddi talep gördüklerini açıkladı. İç pazarda ise balayı çiftlerinin özellikle otellerini tercih ettiğini vurgulayan Mustafa Şahin, fiyatların ise ultra hizmet olması nedeniyle yüzde 20-25 daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil

+18 söyleminin ilk açıldıkları dönemde biraz yanlış anlaşıldığını da söyleyen Şahin, Ama zamanla oturunca, misafirlerimiz gelip tatil yapıp gördükten ve bizi tanıdıktan sonra tamamen çocuksuz, sessiz, soft bir tatil konsepti olduğunu keşfettiler. Biz ilk +18 oteli açtıktan sonra bölgede +16, +13 şeklinde benzer konseptler oluştu. Ancak biz otelimizi yaparken de +18 uygulamasına göre dizayn ettik" dedi.

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil


+18 otel konseptinin ciddi talep görmesi üzerine Side bölgesinde 5'in üzerinde otelde benzer konseptler uygulanmaya başladı. Side bölgesinde The Diamond Hotels Grubu da bir otelini +16 konsepte dönüştürdü. The Diamond Hotels Genel Koordinatörü Yıldırım Özbek, 2012'de denize sıfır bir otelde başlayan +18 uygulamasının rağbet görmesi üzerine The Diamond Elite&Spa Hotel'i +16 olarak 2014 yılında hizmete soktuklarını açıkladı.

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil

Denize sıfır benzer 3-4 konsept bulunduğunu ve ikinci bantta orta gelirlilere de hitap edebilecek düzeyde açtıkları otelde 12 ay hizmet verdiklerini anlatan Özbek, Bizim tesisimizi daha çok 25-40 yaş arası grup ziyaret ediyor. Orta halli insanlara hitap edebilmek ve onlara da tatil imkanı sunabilmek için bu tarz bir karar aldık. Aldığımız kararın da ilerleyen süreçte doğru olduğunu tespit ettik. Çünkü doluluklarımız gayet iyi gidiyor" diye konuştu.

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil

+16 ve +18 tercih eden misafir portföyünün genelde Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya ve iç pazar turistlerinden oluştuğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti:"+16 konseptinde biz işletmemizde ayağa hizmet veriyoruz. Gelen misafir portföyü biraz daha eğlenceye düşkün, gündüz relaks, dinlenmek istiyor, çocuk sesi ve benzeri gürültüden uzak kalmak istiyor. Kitabını okuyor, havuzunda relaks bir atmosferde ama akşam eğlenceyi seviyorlar."

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil

"Gelen misafirlerimiz genç olduğu için onlara değişik uygulamalar yapmak gerekiyor. Odaların dizaynı, süslemesi olsun, bunların cezbedici olması gerekiyor. Bir balayı konsepti demeyelim de balayı konseptine yakın bir uygulama yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde yeni konseptler de çıkacaktır. Örneğin single konsept olabilir. Tek kişilik, bu tarz düşünceler de var."

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil

+18 ve +16 otelde tatil tercih eden turistler de sessizlik ve sakin tatil atmosferinden mutlu. Ukrayna'dan 7 günlük tatil için gelen Radcput Kamran ve Sobolieva Viektoria çifti, +16 konseptini bilerek seçtiklerini ve gelmeden önce uzun süre araştırdıklarını söyledi. Antalya'ya ilk defa gelen çift, seçtikleri bu konseptten de çok memnun kaldıklarını kaydetti. Almanya'dan Michael Schneider ve Susy Barthelmes çifti ise daha önce başka ülkelerde +18 konseptinde tatil yaptıklarını belirterek, Sakin ve sessiz olduğu için tekrar böyle bir oteli tercih ettik. Çok mutlu ve memnunuz, tatilimiz iyi geçiyor. +18 uygulamasında sessiz, sakin ve çocukların olmaması da güzel bir şey" dedi.

Çiftlerin yeni tercihi +18lik tatil

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