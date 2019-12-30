Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu. Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.