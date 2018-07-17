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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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 Çanakkale’nin efsane lezzeti: Peynir Helvası
Seyahat
Reyhan KİLMENT / reyhank@hurriyet.com.tr
17.07.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

 Çanakkale’nin efsane lezzeti: Peynir Helvası

Çanakkale deyince akla ilk gelen lezzetlerden biridir ‘peynir helvası.’ Çarşıdaki hemen her lokantanın tatlı menüsünde bulunur. Her tatlıcı dükkânında rastlamanız çok olasıdır.

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Yerken fark edilmese de gerçekten peynirden yapılıyor bu tatlı. Çanakkale iline bağlı Ezine ilçesinin, kendine özgü ve ilçenin ismiyle ünlenmiş Ezine peyniri kullanılıyor yapılışında. Damak zevkinize göre ister fırınlanmış ister fırınlanmamış sade olarak tüketilebiliyor. Çanakkale’nin ünlüsü olan bu eşsiz peynir helvasını üretip satan işletme, burada elbette çok. Ama bu işletmelerden bir tanesi var ki; bilen bilir, onu diğerlerinden ayırır. Fırınlanmıştır, sıcacıktır, lezizdir, hafiftir, özgündür, katkı maddesi içermez, doğaldır onun helvası. Hele bir de sakızlı dondurma varsa yanında yöresinde, lezzeti tam bir efsanedir.

Çanakkale’nin efsane lezzeti: Peynir Helvası


Peynir Helvacısı Kadir Usta’dan bahsediyorum. Peynir helvasının bu bölgedeki en eski ismi olur kendisi. Öyle ki; burada, ‘Kadirizm’ diye bir ekole sahip. Yaz kış demeden, önünde uzayıp giden kuyruğuyla bu ekolün hakkını fazlasıyla veriyor. Bu güzel şehre gelip de kendisine uğramamak olmaz dedim ve gittim Kadir Usta’nın dükkânına. Tatlı yiyip tatlı tatlı sohbet ettik:

Çanakkale’nin efsane lezzeti: Peynir Helvası


Çanakkale’nin Saraycık köyünde hayvancılıkla uğraşan bir ailede büyümüş Kadir Usta. Başlangıçta mandıralarındaki sütleri helvacılara satarlarmış. Bu dükkanlardan birinde başlamış çalışmaya ilk. Mesleğe adım atması böyle olmuş. Sonra mandıralarındaki sütleri pazarlamak yerine, işin başına geçip ‘Kadir Usta’ işletmesini kurmuş ve kendi hayvanlarının sütünden, kendi helvasını üretmeye başlamış. 39.Yılında Kadir Usta dükkânı, üretimden satışa toplam 20 kişilik dev bir kadroyla Çanakkale’nin en güzel peynir helvasını üretmeye devam ediyor.

Çanakkale’nin efsane lezzeti: Peynir Helvası


Helvasının lezzet sırrını, yağ oranı yüksek olan koyun sütünden üretilen peynir olarak özetliyor Kadir Usta. Bu işi inek sütünden de üretenler var ama aynı lezzet değil diyor. Süt kokusunu sevmeyenler için hemen belirtmeliyim ki; sütler özel tanklara süzülürken sterilize ediliyormuş. Bu işlem yapılmazsa, az da olsa koku olur diyor Usta. Sonuç: gerçekten de koku yok. Bence ününün bir diğer sırrı da, başta Kadir Usta olmak üzere, bütün çalışanların güler yüzlü ve cana yakın olmaları. Dükkana girdiğinizde bir örnek kıyafetli gülümsemeyle size bakan bir sürü güzel kız görünce, siz de gülümsüyorsunuz doğal olarak.

Çanakkale’nin efsane lezzeti: Peynir Helvası


Dondurmanın serinletici cazibesiyle yaz aylarında tüketimin daha fazla olduğunu savunanların aksine, kış aylarında da müdavimi çok olan bir tatlı bu. 80 Metre karelik, şirin ve temiz bu dükkânın şubesi yok. Çanakkale’nin, Kepez ve Eceabat ilçelerindeki iki dükkândan başka bu helvayı tadabileceğiniz başka yer de yok. Bu harika lezzete, Çanakkale’nin tarihi Aynalı Çarşı’sının arkasından yürüyerek gidebileceğiniz gibi, ‘Cuma Pazarı’ durağından geçen herhangi bir otobüsle de ulaşabilirsiniz. Çanakkale’de nerede olursanız olun, bulamazsanız sorun. Nasılsa yerini herkes biliyor.

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