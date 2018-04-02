Çalışarak dünyayı gezmek isteyenler için 8 meslek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Çalışarak dünyayı gezmek isteyenler için 8 meslek
Seyahat
Hürriyet Haber
02.04.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Çalışarak dünyayı gezmek isteyenler için 8 meslek

Farklı şehirleri, ülkeleri hatta kıtaları gezerek dünyanın güzelliklerini görmek ve bu arada çalışıp para kazanmak kulağa nasıl geliyor? Başta pek kolay değil gibi görünse de seyahat etmeyi sevenler için özellikle günümüzde pek çok olanak var. İşte, Enuygun.com’un macera ruhlu gezginlere önerdiği 8 meslek…

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1- Instagram fotoğrafçısı

Son zamanların en popüler sosyal ağlarından Instagram bugün pek çok amatör ve profesyonel fotoğrafçı için yepyeni bir iş alanı yaratıyor. Instagram üzerinden fotoğraflarını paylaşanlar takipçi sayıları arttıkça markaların da ilgisini çekerek reklam ve sponsorluk anlaşmaları yapabiliyorlar. Sürekli yeni maceralara atılmak isteyenler için ideal olan Instagram fotoğrafçılığı yaparak dünyanın en güzel yerlerine seyahat etmek ve bunu gelire çevirmek mümkün.

2- Kabin memuru

İş nedeniyle sürekli seyahat edilen mesleklerden biri de kabin memurluğu. Havayolu şirketlerinde kabin memuru olduğunuzda çalışırken sürekli farklı yerlere yolculuk yapabilir ve yeni kültürlerle tanışabilirsiniz.  

Çalışarak dünyayı gezmek isteyenler için 8 meslek



3- Ticaret uzmanı

Çalışarak gezmek için yurt dışında üretilen ürünleri araştırarak yurt içinde veya farklı pazarlarda satışını yapabilir ve bu arada bolca seyahat edebilirsiniz. Ticaret üzerine çalışacak kişilerin aynı zamanda müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayabilme özelliklerinin gelişmiş olması gerekiyor.  

4- Cruise gemileri çalışanı

Peki, masmavi denizlerde yol alırken bir taraftan çalışıp para kazanmaya ne dersiniz? Okyanuslara açılan ve neredeyse her gün farklı bir şehri görme fırsatı sunan dev cruise gemilerindeki işlere başvurarak bu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Üstelik tam anlamıyla devasa yüzen otellere benzeyen gemilerde çalışırken turistlerle sohbet ederek yabancı dilinizi geliştirme şansı yakalayabilirsiniz.

5- Düğün fotoğrafçısı

Fotoğrafçılık genel olarak bir yere bağlı kalmadan çalışmak ve seyahat etmek için harika bir meslek. Düğün fotoğrafçısı olarak ise hem sürekli mutlu çiftlerle birlikte keyifli zaman geçirebilir hem de işinizi yaparken yeni yerler görebilirsiniz. 

Çalışarak dünyayı gezmek isteyenler için 8 meslek



6- Seyahat blogu yazarı

Seyahat blogu yazarlığı her geçen gün popülerliği artan mesleklerden. Seyahat etmeyi seviyor ve kaleminize biraz güveniyorsanız, gezdiğiniz yerleri anlatan bir blog üzerinden para kazanabilirsiniz. Ancak blog yazarlığını mesleğe dönüştürmek için diğerlerine göre daha fazla zaman harcamanız gerekebilir.  

7- Seyahat rehberi yazarı

Harika yerler keşfederek çalışmak isteyenler için seyahat rehberi yazarlığı da pek fazla bilinmeyen alternatiflerden. Dünyaca ünlü seyahat rehberlerine yazarlık yaparak birbirinden güzel şehirleri gezebilirsiniz. Seyahat rehberi yazarlarında aranan özellikler arasında yolculuk yapmayı ve yazmayı sevmesi ilk sırada gelenler. Bu işin zor taraflarından biri ise gün içinde 13-14 saate varan sürelerde çalışmayı gerektirmesi sayılabilir.

8- Uzaktan çalışılan herhangi bir iş

Çoğu zaman farkında olmasak da sadece bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile yapılabilen pek çok iş var. Dijital pazarlama, sosyal medya hesap yönetimi, grafik tasarım, çeviri, yazarlık, editörlük ve uzman olduğunuz konuda danışmanlık bunlar arasında ilk akla gelenler. Yeni bir iş ararken ayrıca yarı zamanlı veya uzaktan çalışmaya izin veren pozisyonlara da başvuru yapabilirsiniz.  

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