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Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 03.02.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutan Kars'ın Susuz ilçesindeki şelale kış aylarında fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

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Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi'nin büyük bölümü, bölgede geceleri başta olmak üzere bir süredir etkili olan ve sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle buz tuttu. Donan şelalenin güzel görüntüler oluşturmasını fırsat bilen fotoğraf tutkunları, şelaleye gelerek bu anları fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen şelaleye gelmelerine değdiğini söyledi. Donan şelalenin çok güzel göründüğünü belirten Beşli, "Buraya uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf çekmeye geldim. Susuz Şelalesi'nin yaz hali de güzel ama benim kış görüntüsü ve çektiğim fotoğraf daha çok hoşuma gidiyor." dedi.

Beşli, Susuz Şelalesi'nin kış aylarında da ayrı bir güzellik taşıdığını vurgulayarak, "Şelalenin donması, etrafının buzlarla kaplanması ona ayrı bir güzellik katıyor. Hava soğuk ama buraya gelmeye değiyor, fotoğraf çekmesem bile doğayla iç içeyim, şelalenin sesi insana huzur veriyor. Burası çok güzel, herkesi şelaleye bekliyoruz." diye konuştu.

 

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