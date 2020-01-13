Buz tutan Topuk YaylasÄ± GÃ¶leti havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 10 dereceye kadar dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle buz tutan gÃ¶lden kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. DÃ¼zce'nin yÃ¼ksek kesimlerinde kar ve soÄŸuk hava etkili oluyor. KaynaÅŸlÄ± ilÃ§esi yaylalarÄ±na yaÄŸan kar, doÄŸal gÃ¼zelliklerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu.

FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n tesislerinin de bulunduÄŸu BÄ±Ã§kÄ±yanÄ± kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan Topuk YaylasÄ± GÃ¶letinin Ã§evresi, gÃ¼zel doÄŸasÄ± ve temiz havasÄ±yla doÄŸa tutkunlarÄ±na gezi ve tatil imkanlarÄ± sunarken, donan gÃ¶lde tabloluk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Deniz seviyesinden yaklaÅŸÄ±k bin 300 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±yla Ã§evrili gÃ¶letin etrafÄ±ndaki ormanlÄ±k Ã¶rtÃ¼, yaÄŸan kar nedeniyle beyaza bÃ¼rÃ¼nÃ¼rken, beyazlÄ±klar iÃ§erisinde kalan gÃ¶letin havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ gÃ¶renleri hayran bÄ±raktÄ±.

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