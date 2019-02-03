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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir
Seyahat
Ece Çelik / ecelik@hurriyet.com.tr
03.02.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir

2019 yılı sanatseverler için şubat ayında başlıyor desek çok da yanlış olmaz. Bu yıl İngiltere’den ABD’ye, İsviçre’den Fransa’ya pek çok heyecan veren sergi ve sanat şovu şubat ayından itibaren dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşacak. İşte duyduğunuzda yollara dökülme isteği oluşturacak yılın en iyi sergileri...

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 Amsterdam’da Rembrandt yılı!

Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum’da bu yıl Rembrandt damgası var. Ünlü sanatçının ölümünün 350. yıldönümü olan 2019, ‘Rembrandt Yılı’ ilan edildi. Rijksmuesum, sanatçının şerefine bir dizi etkinlik planladı. Öncelikle aralarında 22 resim ile 60 çizimin de bulunduğu, 300’den fazla eserden oluşan ve ‘Tüm Rembrandt’lar’ adını taşıyacak büyük bir sergi açılacak. 15 Şubat ‘ta başlayacak sergi 9 Haziran’a dek izlenebilecek.
Temmuz 2019’da ise Rembrandt’ın ünlü eseri ‘Gece Devriyesi’nin restorasyonu halka açılacak. Bu ne demek mi? ‘Resmin restorasyonu Amsterdam’daki müzeye gelen tüm ziyaretçiler tarafından izlenebilecek’ demek.

 Washington’da Venedik kokusu

1500’lü yıllarda Venedik’te yaşamış Rönesans sanatçısı Jacapo Tintoretto doğumunun 500. yılı şerefine ilk kez Kuzey Amerika’ya konuk oluyor. Washington’da bulunan National Gallery of Art’ta açılacak ‘Tintoretto: Rönesans Venedik’i Sanatçısı’ sergisinde sanatçıya ait 50 resim ve ABD’ye ilk kez gelen diğer eserler sergilenecek. 10 Mart’ta kapılarını açacak ‘Tintoretto: Rönesans Venedik’i Sanatçısı’ sergisi 7 Temmuz’a dek görülebilir.

Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir


Fotoğrafın emekleme dönemi Los Angeles’ta

Fotoğrafçılık henüz emekleme dönemindeyken bu sanatı ileri götürmeye kararlı bir isim vardı. O da 1813 yılında İsviçre’de doğan sanatçı Oscar Gustav Rejlander. Los Angeles’ta J. Paul Getty Müzesi’nde açılacak ‘Oscar Rejlander: Sanatçı fotoğrafçı Getty Müzesi’nde’ sergisinde sanatçının 150 eseri görülecek. Bunlardan kuşkusuz en heyecan uyandıranı ise bir başyapıt olarak görülen ‘İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi’ eseri. Rejlander bu eserin illüstrasyonları için Charles Darwin’le işbirliği yapmıştı. 12 Mart’ta ziyaretçi kabul etmeye başlayacak sergiye 9 Haziran’a dek gidilebilir.

Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir


MoMA’da bir entelektüel

Küratör, koleksiyoner ve yazar Lincoln Kirstein dünya sanat dünyasının kalbinin attığı yere, New York’taki MoMA’ya konuk oluyor. ‘Loncoln Kirstein’in Moderni’ adını taşıyan sergide sanatçının 200’den fazla eseri sergilenecek. New York Şehir Balesi’ni kurması ile de bilinen sanatçının 1930 ve 1940’larda Amerikan kültürel yaşamına kattıkları izlenebilecek. Müzede dansın rolüne olan inancı, queer sanatçılara verdiği destek ve kurduğu sanatsal topluluklarla Kirstein’in dünya sanatına etkileri bugün de hissedilebiliyor. Lincoln Kirstein’in dünyasını anlatan sergi 17 Mart’tan 30 Haziran’a dek açık kalacak.

Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir


Venedik: Bienal deyince akla ilk gelen...

Bienal zamanı geldiğinde dünyanın dört bir yanından sanat insanları Venedik’e akın eder. Dünyanın en iyi sanatçıları ve küratörleri bienaldeki yerini alırken sergi ziyaretçi akınına uğrar. Bu yıl Ralph Rugoff küratörlüğünde gerçekleşecek olan 58. Venedik Bienali, ‘İlginç Zamanlarda Yaşa’ başlığını taşıyor. Bu başlık ilhamını Britanya parlamentosunun üyelerinden Austen Chamberlain’in 1930’larda yaptığı bir konuşmada sarf ettiği ve bir “Çin bedduası” olarak bilinen sözlerden alıyor. Sanat dünyasının sabırsızlıkla beklediği 58. Venedik Bienali 11 Mayıs’tan 24 Kasım’a kadar sürecek.

Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir


ArtBasel: Dünyanın en büyük sanat etkinliği

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen ve dünyanın en büyük sanat fuarı olarak tanımlanan ArtBasel, bu yıl da binlerce sanatseveri ağırlamayı planlıyor. Dört bin civarında sanatçının eserlerinin sergilendiği etkinliğin başladığı hafta şehirde fuarın dışında yüzlerce sanat etkinliği gerçekleşiyor. İsviçre’nin Basel şehrinde gerçekleşen ArtBasel, bu yıl 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kadın sanatçıların gücü Berlin’de

Berlin’deki serginin adı biraz uzun ama hayli açıklayıcı: ‘1919’dan Önce Ulusal Galeri’de Görünürlük İçin Mücadele Eden Kadın Sanatçılar’. Bundan 100 yıl önce ilk kez kadınların Berlin Sanat Akademisi’nde resim kurslarına katılmasına izin verildi. Sergide bu mücadeleyi veren ve kendini sanat dünyasında var etmeyi başaran Sabine Lepsius, Maria Slavona, Caroline Bardua gibi kadın sanatçıların eserleri yer alacak. 11 Ekim’de başlayacak sergi 26 Ocak 2020’ye kadar görülebilecek.

Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir


Londra’da video sanatı heykelle birleşiyor

Londra’da bulunan ve dünyanın önemli sanat merkezlerinden biri olan Tate Modern, bu yıl önemli bir video sergisine evsahipliği yapacak. ‘Nam June Paik: Gelecek Şimdi Tate Modern’de’ başlığını taşıyan sergi, video sanatının öncülerinden Güney Koreli sanatçı Nam June Paik’in eserlerini konuk ediyor. ‘Fluxus’ akımının yaratıcılarından biri olarak bilinen ve sanat dünyasında yaptığı devrimci çıkışlarla tanınan sanatçının bu sergisinde heykel ve video sanatı içiçe geçiyor. Ziyaretçiler, 2006 yılında hayata gözlerini yuman sanatçının eserlerinin hâlâ güncelliğini koruduğunu fark edecekler. 17 Ekim’de Tate Modern’de açıklacak serge 9 Şubat 2020’ye dek görülebilir.

1500’ler İspanyası’nda kraliyet himayesinde sanat

İspanya’nın ve Avrupa’nın en ünlü müzelerinden Prado Müzesi bu yıl ‘Sofonisba Anguissola ve Lavinia Fontana: Prado’da İki Kadın Sanatçı Modeli’ sergisini ağırlıyor. 1500’lü yılların ortalarında doğan Anguissola ve Fontana, Kraliyet’in himayesinde ve dönemin şöhretli sanatçılarındandı. Dönemin iktidar algısını ve kadın politikalarını gözlerönüne seren sergide 60’ı aşkın eser sergilenecek. Madrid’de bulunan Prado Müzesi’nde 22 Ekim’de kapılarını açacak ‘Sofonisba Anguissola ve Lavinia Fontana: Prado’da İki Kadın Sanatçı Modeli’ sergisi, 2 Şubat 2020’ye kadar açık kalacak.

Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir


Paris demek Louvre demek

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, 1519’da Fransa’da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500. yıldönümü vesilesiyle sanatçıya adanmış benzeri görülmemiş bir sergiye evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Vincent Delieuvin’in küratörlüğünü üstleneceği sergide Leonardo da Vinci’nin resim ve çizimlerinin yanı sıra heykelleri de yer alacak. Louvre Müzesi’nin sanat uzmanları, bu serginin Leonardo da Vinci’nin eserlerini Paris’e getirmek için önemli bir fırsat sunduğunu söylüyor. 24 Ekim’de açılacak sergi, 24 Şubat 2020’ye kadar sürecek.

Bu sergiler için dünyanın diğer ucuna bile gidilir


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