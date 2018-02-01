Teleferik üzerinde geçen hayat
Çin'deki Yushian köyünde yaşayanları dış dünyaya bağlayan tek araç 1000 metre uzunluğundaki ipte sallanan 'ilkel teleferik'. İki kayanın arasına gerilen ipin üzerindeki 'ilkel teleferik' yerden 400 metre yükseklikte. Hubei bölgesinde bulunan bu köyde sadece 200 kişi yaşıyor...
'İlkel teleferik' 1997 yılından beri bölge sakinlerini köyün dışına taşıyor. Bu tarihten önce diğer köylere gitmek isteyenler günlerce yürümek zorunda kalıyordu... Çelik tellerin üzerine oturtulan 'ilkel teleferik' motorla çalışıyor. 15 yıldır köydeki tek ulaşım aracının sorunsuz çalışmasını sağlayan Zhang Xinjian Daily Mail gazetesine konuştu.
Xinjian kendisinin dışında kimsenin bu iş için gönüllü olmadığını söyledi. Xinjian şöyle konuştu: "Haftada bir kez kabloların yağlanması gerekiyor. Bu da çok zor bir iş... İşe babamla ve kardeşimle beraber başlamıştık. Kardeşim başka bir iş buldu, babam da hastalandı. Şimdi bu işi tek başıma yapıyorum."
Kolombiya'daki bir köyde yaşayan çocuklar, okula gidebilmek için her gün 400 metre yükseklikteki halatlara tutunup, kendilerini boşluğa bırakıyor... Bölgede yaşayan insanların yolculuğunu yazar ve fotoğrafçı Christoph Otto görüntüledi...
Bu köyün dış dünya ile bağlantısı 400 metre yükseklikte kurulmuş 12 çelik hat ile sağlanıyor. Öğrencilerin geçiş sırasında hızları saatte 60 kilometreye kadar varabiliyor. Küçük olan öğrenciler, kablolara tek başına tutunmuyor, daha büyük çocukların yardımı ile geçiyor.
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