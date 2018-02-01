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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Haber
01.02.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Teleferik üzerinde geçen hayat

Çin'in Yushian köyü sakinleri kullandıkları ulaşım aracıyla görenleri şaşırtıyor.15 yıldır bu 'ilkel teleferik' ile işlerini halleden köylüler canlarını iki kayanın arasına gerilen ipe emanet ediyorlar. İşte dünyanın en tehlikeli ulaşım aracı...
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Çin'deki Yushian köyünde yaşayanları dış dünyaya bağlayan tek araç 1000 metre uzunluğundaki ipte sallanan 'ilkel teleferik'. İki kayanın arasına gerilen ipin üzerindeki 'ilkel teleferik' yerden 400 metre yükseklikte. Hubei bölgesinde bulunan bu köyde sadece 200 kişi yaşıyor...

Teleferik üzerinde geçen hayat

'İlkel teleferik' 1997 yılından beri bölge sakinlerini köyün dışına taşıyor. Bu tarihten önce diğer köylere gitmek isteyenler günlerce yürümek zorunda kalıyordu... Çelik tellerin üzerine oturtulan 'ilkel teleferik' motorla çalışıyor. 15 yıldır köydeki tek ulaşım aracının sorunsuz çalışmasını sağlayan Zhang Xinjian Daily Mail gazetesine konuştu.

Teleferik üzerinde geçen hayat

Xinjian kendisinin dışında kimsenin bu iş için gönüllü olmadığını söyledi. Xinjian şöyle konuştu: "Haftada bir kez kabloların yağlanması gerekiyor. Bu da çok zor bir iş... İşe babamla ve kardeşimle beraber başlamıştık. Kardeşim başka bir iş buldu, babam da hastalandı. Şimdi bu işi tek başıma yapıyorum."

Teleferik üzerinde geçen hayat

Kolombiya'daki bir köyde yaşayan çocuklar, okula gidebilmek için her gün 400 metre yükseklikteki halatlara tutunup, kendilerini boşluğa bırakıyor... Bölgede yaşayan insanların yolculuğunu yazar ve fotoğrafçı Christoph Otto görüntüledi...

Teleferik üzerinde geçen hayat

Bu  köyün dış dünya ile bağlantısı 400 metre yükseklikte kurulmuş 12 çelik hat ile sağlanıyor. Öğrencilerin geçiş sırasında hızları saatte 60 kilometreye kadar varabiliyor. Küçük olan öğrenciler, kablolara tek başına tutunmuyor, daha büyük çocukların yardımı ile geçiyor.

Teleferik üzerinde geçen hayat

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