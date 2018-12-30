Bu fırsatları kaçırmayın

Tropik bir sömestr



Jolly Tur, sömestr tatili için Bangkok Pattaya turu düzenliyor. 18-23 Ocak tarihleri arasında, kışın soğuk havasından bir süreliğine uzaklaşıp belgesellere konu olan Yüzen Çarşı ve Yılan Çiftliği’ni görebilir, Bangkok’un tarihi kanallarında tekne gezintisi yapabilirsiniz. Beş gece altı gün sürecek turun fiyatı 699 Euro. Detaylı bilgi için: jollytur.com



Türkiye’ye iki ödül



Türkiye’den iki otel ile bir SPA, geçen hafta arka arkaya yurtdışından ödülle döndü. Dünya seyahat devi TUI’nin, tüm dünyada çalıştığı otellerin misafir anketlerini değerlendirerek belirlediği TUI Holly ödülünü, Kaya Palazzo Golf Resort Belek ile Kaya Belek otelleri bu yıl da aldı. Ödül, her yıl dünyada sadece 100 otele veriliyor. World SPA Awards ise SPA ve Wellness turizmi standartlarını yükseltmek için tasarlanmış bir ödül programı. Türkiye’den Sanitas SPA, geçen günlerde hem Türkiye hem de Avrupa birincilik ödüllerine layık görüldü. Sanitas SPA, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Isparta ve Muğla’da faaliyet gösteriyor. Kempinski, Robinson, Sirene gibi otel zincirlerinde hizmet veriyor.











2019’un ilk buz festivali Çin’de başlıyor



Çin’in kuzeydoğusundaki Harbin kenti, bu yıl 35’inci kez Uluslararası Buz ve Kardan Heykel Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 5 Ocak-28 Şubat arasındaki festivali, dünyanın dört bir yanından buz sanatçıları ve turistler ziyaret ediyor. Yeryüzünün en ünlü gökdelenlerinin, tapınaklarının, saraylarının buzdan kopyalarını burada görebilirsiniz. Rengârenk aydınlatma, özellikle geceleri masalsı bir görünüm katıyor. 5 Ocak’taki açılış töreni, havaifişek gösterileri ile başlıbaşına bir festival. Harbin turları 1-7 gün arasında değişen programlar halinde yapılıyor. Bir günde ancak festival parkını gezebilirsiniz. Programı dört güne çıkardığınızda kayak merkezi ziyareti de mümkün.

“Doğu’nun Moskova’sı” olarak bilinen Harbin, Asya’nın en uzun ve geniş yayalaştırılmış caddesine sahip. 1898’de inşa edilen caddenin bugünkü adı ‘Merkez Cadde’. Burası kentin ve Heilongjiang eyaletinin en önemli alışveriş merkezi.









Haç atma törenini tekneden izleyin



Ortodoks geleneğinde 6 Ocak’ta kutlanan Noel günü, İstanbul’un en eski mahallelerinden Fener’de Haç Atma Töreni düzenlenir. Ortodoks gençler, Fener Rum Patrikhanesi önünden atılan haçı ilk alan olabilmek için Haliç’in soğuk sularına atlar. Antonina Turizm, bu töreni denizden izleyebileceğiniz bir tur düzenliyor. Sabah Taksim’de buluşulacak, tekneyle törenin düzenlendiği yere gidilecek, ardından da Fener-Balat’ın önemli yapıları, ibarethaneleri ziyaret edilecek. Turun fiyatı 225 TL. Ayrıntılı bilgi için: www.antoninaturizm.com









Şimdi o telefonu yavaşça elinden bırak!



Bugün turistlerin büyük bölümü seyahat fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekiyor, çektikleri fotoğrafları anında sosyal medya hesaplarına yüklüyor. Bunu yaparken bulunduğu yeri ‘etiketlemeyi’ de ihmal etmiyor. İnsanoğlunun her eyleminin bir sonucu var, zararsız görünen bu etiketleme alışkanlığının da... ABD’nin batısında, vahşi doğasıyla ünlü Wyoming eyaletinde bulunan Jackson Hole kasabasının turizm ofisi, ziyaretçilerini sosyal medya kullanımında sorumlu olmaya davet eden bir kampanya başlattı. Amaç, bölgenin el değmemiş ormanlarını, endemik bitkilerini, keşfedilmemiş göllerini korumak.







İlk bakışta sosyal medya ile vahşi doğanın korunması arasında bir ilişki kuramayabilirsiniz. Oysa, fotoğrafını çekip sosyal medyada etiketlediğiniz her köşeyi sizin gibi yüzlerce insanın rotası haline getirmiş oluyorsunuz. Hele de takipçi sayınız çoksa... Artan turist sayısı vahşi doğanın daha hızlı kirlenmesine, endemik bitkilerin ezilme veya toplanma suretiyle yok olmasına, göllerin kirlenmesine yol açıyor. Ya da fotoğrafını koyduğunuz hayvanı, nadir türlerin peşindeki avcıların hedefi haline getirebiliyorsunuz.



Örneğin bundan birkaç yıl önce Jackson Hole’daki dağlarla çevrili Delta Gölü’ne, günde ancak bir-iki yürüyüşçü gidermiş. Sonra bir gün influencer’lar gölü keşfetmiş ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış. Eskiden bir-iki kişinin yürüdüğü yollardan bugün 145 kişi geçmeye başlamış, daracık patikalar yürüyüş yoluna dönüşmüş. Göle varanlar birkaç kare çektikten sonra geri dönüyormuş.

Jackson Hole’de yetkililerin amacı işte bu tip sonuçların önüne geçmek. Hazırladıkları afişlerde, ‘Yer etiketi eklerken sorumlu davranın, Jackson Hole vahşi kalsın’, ‘Küçük bir etiket, büyük bir problem’, ‘Yabani bir çiçeğin ölümü kaç beğeni eder’ gibi sloganlar var. Darısı Türkiye’nin koruma altındaki bölgelerinin başına...