Bu fırsatları kaçırmayın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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21.10.2018 - 05:11, Son Güncelleme:

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Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları ve seyahat haberlerini editörlerimiz sizin için derledi...

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Kişiye özel Göbeklitepe turu

Setur, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri düzenlemek üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect’le berber ilk yurtiçi turunu gerçekleştiriyor. 16-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan tur, Yaşam Atölyesi kurucusu ve yazar Aret Vartanyan ile birlikte Göbeklitepe’ye olacak. Aret Vartanyan ile ‘Maddeden Manaya Yolculuk’ semineri ve Göbeklitepe’yi gün ışığına çıkaran arkeolog ‘Klaus Schmidt Anı Evi’nde Çiğdem Köksal-Schmidt’in konferansı gibi çok özel etkinlikleri de içeren tur sırasında misafirler, Elda Sasun’un gözünden sembollerin taşıdığı anlamlar eşliğinde Göbeklitepe’yi keşfetme fırsatı da bulacak. Tur kapsamında Balıklıgöl, Harran ve Halfeti de ziyaret edilecek. 3000 TL (setur.com.tr)

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En zorlu yarış Antalya’da

Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında gösterilen Ironman, bu yıl dördüncü kez Türkiye’de düzenleniyor. 27-28 Ekim 2018 tarihleri arasında TURSET tarafından Antalya Belek’te gerçekleştirilecek ‘Ironman 70.3 Turkey’ye bu yıl rekor bir katılım olacak. 1.700’ü aşkın sporcu yarışa kayıt yaptırırken, tatil ve sporu birleştiren bu organizasyon için yaklaşık 4 bin izleyicinin Belek’te olması bekleniyor. Üç branşın aynı anda yapılacağı triathlon yarışı Ironman’de 28 Ekim Pazar sabahı önce sporcular Kadriye Beach’te yüzmeye başlayacak. 1.9 kilometre yüzecek triatletler daha sonra EXPO alanna kadar uzanan parkurda 90 kilometre bisiklet sürecek. Son etapta ise 21 kilometre koşulacak. Yarış The Land Of Legends’ta son bulacak. Her sene olduğu gibi bu sene de yarışmaya ek olarak 4-12 yaş grubundaki çocuklar geleceğin Ironman’i olmak için yarışacaklar. Ironman 70.3 Turkey en genci 18, en yaşlısı 72 yaşında olmak üzere 1.700’ü aşkın sporcu, 500’ü aşkın çalışacak gönüllü ile bu sene de renkli görüntülere sahne olacak.(www.ironman.eu)

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Bol oksijenli hafta sonu

Jolly Tur, haftanın yorgunluğunu kısa bir hafta sonu tatiliyle atmak isteyenler için Batı Karadeniz turu düzenliyor. Bir gece konaklamalı ‘Safranbolu-Amasra’ turu her cumartesi hareketli. Çekiciler Çarşısı, Kemere Köprüsü, Yörük Köyü ve Cinci Hanı gezilecek yerler arasında. 289 TL. (www.jollytur.com)

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Doğayla iç içe

İstanbul Tuzla’da bulunan Doğa Çiftlik, 29 bungalov ve çiftlikte yetişen ürünlerinin lezzet kattığı mutfağıyla doğada hafta sonu geçirmek isteyenlere uygun fırsatlar sunuyor. İçinde 120 yıllık bir değirmen ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği hayvanat bahçesinin de bulunduğu Doğa Çiftlik, farklı oyun alanlarını da bünyesinde barındırıyor.
Kişi başı konaklama 70 TL. (dogaciftlik.com)

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