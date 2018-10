Bu fırsatları kaçırmayın

Kişiye özel Göbeklitepe turu



Setur, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri düzenlemek üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect’le berber ilk yurtiçi turunu gerçekleştiriyor. 16-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan tur, Yaşam Atölyesi kurucusu ve yazar Aret Vartanyan ile birlikte Göbeklitepe’ye olacak. Aret Vartanyan ile ‘Maddeden Manaya Yolculuk’ semineri ve Göbeklitepe’yi gün ışığına çıkaran arkeolog ‘Klaus Schmidt Anı Evi’nde Çiğdem Köksal-Schmidt’in konferansı gibi çok özel etkinlikleri de içeren tur sırasında misafirler, Elda Sasun’un gözünden sembollerin taşıdığı anlamlar eşliğinde Göbeklitepe’yi keşfetme fırsatı da bulacak. Tur kapsamında Balıklıgöl, Harran ve Halfeti de ziyaret edilecek. 3000 TL (setur.com.tr)







En zorlu yarış Antalya’da



Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında gösterilen Ironman, bu yıl dördüncü kez Türkiye’de düzenleniyor. 27-28 Ekim 2018 tarihleri arasında TURSET tarafından Antalya Belek’te gerçekleştirilecek ‘Ironman 70.3 Turkey’ye bu yıl rekor bir katılım olacak. 1.700’ü aşkın sporcu yarışa kayıt yaptırırken, tatil ve sporu birleştiren bu organizasyon için yaklaşık 4 bin izleyicinin Belek’te olması bekleniyor. Üç branşın aynı anda yapılacağı triathlon yarışı Ironman’de 28 Ekim Pazar sabahı önce sporcular Kadriye Beach’te yüzmeye başlayacak. 1.9 kilometre yüzecek triatletler daha sonra EXPO alanna kadar uzanan parkurda 90 kilometre bisiklet sürecek. Son etapta ise 21 kilometre koşulacak. Yarış The Land Of Legends’ta son bulacak. Her sene olduğu gibi bu sene de yarışmaya ek olarak 4-12 yaş grubundaki çocuklar geleceğin Ironman’i olmak için yarışacaklar. Ironman 70.3 Turkey en genci 18, en yaşlısı 72 yaşında olmak üzere 1.700’ü aşkın sporcu, 500’ü aşkın çalışacak gönüllü ile bu sene de renkli görüntülere sahne olacak.(www.ironman.eu)









Bol oksijenli hafta sonu



Jolly Tur, haftanın yorgunluğunu kısa bir hafta sonu tatiliyle atmak isteyenler için Batı Karadeniz turu düzenliyor. Bir gece konaklamalı ‘Safranbolu-Amasra’ turu her cumartesi hareketli. Çekiciler Çarşısı, Kemere Köprüsü, Yörük Köyü ve Cinci Hanı gezilecek yerler arasında. 289 TL. (www.jollytur.com)









Doğayla iç içe



İstanbul Tuzla’da bulunan Doğa Çiftlik, 29 bungalov ve çiftlikte yetişen ürünlerinin lezzet kattığı mutfağıyla doğada hafta sonu geçirmek isteyenlere uygun fırsatlar sunuyor. İçinde 120 yıllık bir değirmen ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği hayvanat bahçesinin de bulunduğu Doğa Çiftlik, farklı oyun alanlarını da bünyesinde barındırıyor.

Kişi başı konaklama 70 TL. (dogaciftlik.com)