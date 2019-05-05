Bu fırsatlar kaçmaz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Hürriyet Seyaha
05.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Zeytin ağaçlarının arasında tatil
The Bodrum EDITION otel, 1 Mayıs’ta sezonu açtı. Zeytin ağaçları arasında bulunan 108 oda, süit ve villalardan oluşuyor. 100 metre uzunluğundaki plaj, barı ve özel kabanaları ile yaz sezonuna hazır. Yalıkavak’ta bulunan tesis, bu sezon yeni yeme-içme ve eğlence seçenekleri ile şef Diego Muñoz’un önderliğinde, üç farklı restoranla karşımıza çıkıyor.

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Gemide Martha Stewart var
MSC Cruises, ev ve yaşam tarzı uzmanı Martha Stewart ortaklığı ile turlar programladı. Gezi uygulamalı mutfak dersleri ve yerel lezzetlerin tadımı, okyanusta binicilik, gizli koylarda yürüyüş, el sanatları pazarlarına ziyaretler, yerel balıkçılardan dersler ve muhteşem bahçelerin turlarını içeriyor. Martha Stewart’ın sunumları 1 Haziran 2019’dan itibaren MSC Seaside ve MSC Armonia’da başlayacak. Detaylı bilgi için www.msc.com/tur adresini ziyaret edebilirsin

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Çocuklar uzayda bir gece geçirecek
Ailemle Geziyorum, 25-26 Mayıs tarihlerinde ‘Uzayda bir gece’ turu düzenliyor. Bursa’da gerçekleşecek program kapsamında, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki çadırlarda konaklanacak. Uzay kampı kapsamında planetaryum gezilecek, Mars yürüyüşü yapılacak. Çocuklarınızla deneyimleyeceğiniz bu bilim dolu iki gün, kişi başı 525 TL. Detaylı bilgi için www.ailemlegeziyorum.com.tr adresini ziyaret edeblirsiniz.

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