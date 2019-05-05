Bu fırsatlar kaçmaz
Seyahat editörleri sizler için haftanın fırsatlarını seçtiler.
Zeytin ağaçlarının arasında tatil
The Bodrum EDITION otel, 1 Mayıs’ta sezonu açtı. Zeytin ağaçları arasında bulunan 108 oda, süit ve villalardan oluşuyor. 100 metre uzunluğundaki plaj, barı ve özel kabanaları ile yaz sezonuna hazır. Yalıkavak’ta bulunan tesis, bu sezon yeni yeme-içme ve eğlence seçenekleri ile şef Diego Muñoz’un önderliğinde, üç farklı restoranla karşımıza çıkıyor.
Gemide Martha Stewart var
MSC Cruises, ev ve yaşam tarzı uzmanı Martha Stewart ortaklığı ile turlar programladı. Gezi uygulamalı mutfak dersleri ve yerel lezzetlerin tadımı, okyanusta binicilik, gizli koylarda yürüyüş, el sanatları pazarlarına ziyaretler, yerel balıkçılardan dersler ve muhteşem bahçelerin turlarını içeriyor. Martha Stewart’ın sunumları 1 Haziran 2019’dan itibaren MSC Seaside ve MSC Armonia’da başlayacak. Detaylı bilgi için www.msc.com/tur adresini ziyaret edebilirsin
Çocuklar uzayda bir gece geçirecek
Ailemle Geziyorum, 25-26 Mayıs tarihlerinde ‘Uzayda bir gece’ turu düzenliyor. Bursa’da gerçekleşecek program kapsamında, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki çadırlarda konaklanacak. Uzay kampı kapsamında planetaryum gezilecek, Mars yürüyüşü yapılacak. Çocuklarınızla deneyimleyeceğiniz bu bilim dolu iki gün, kişi başı 525 TL. Detaylı bilgi için www.ailemlegeziyorum.com.tr adresini ziyaret edeblirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle