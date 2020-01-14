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Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 14.01.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesinde bulunan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı doğaseverleri bekliyor.

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Konya'nın Bozkır ilçesinde yaz aylarında bölge ve bölge dışından çoksayıda ziyaretçi ağırlayan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı, essiz doğa güzelliği ile kış aylarında ziyaretçilerini bekliyor.

Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor

Konya'dan Bozkır'a gelen Mehmet Ali Palabıyık, AA muhabiriyle yaptığı açıklamada, "Şehrin stresini atabilmek için ayda bir iki kere Bozkır'a geliyorum. Yaz aylarında ailemizle severek geldiğimiz, doğasıyla ve suyuyla güzel Aygırdibi Şelalesi'ni kış aylarında da görmek için geldim. Essiz ve çok sakin ayrı bir güzelliği var. Tüm doğaseverlere tavsiye ederim." dedi.

Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor

Bozkır Karacahisar Mahallesi sakinlerinden Numan Şimşek vermiş olduğu röportajda"Burası Karacahisar mahallemizde yer alan Aygırdibi ve Mesire alanı. Bu alanyazları hergün tamamen dolar ama kışın sessiz sakin. Bu güzel mesire alanımızın yazı ayrı güzel kışı apayrı güzel, yazın bugüzel alanı görmeye gelenleri kışında görmeleri için bekliyoruz" dedi.

Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor

Bozkır Aygırdibi Şelalesi kış aylarında doğa severleri bekliyor

 

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