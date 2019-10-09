BorÃ§ka KaragÃ¶l'Ã¼n muhteÅŸem sonbahar gÃ¼zelliÄŸi

Borçka Karagöl'ün muhteÅŸem sonbahar güzelliÄŸi
Artvin'de her mevsim ayrÄ± gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼nen BorÃ§ka ilÃ§esindeki KaragÃ¶l Tabiat ParkÄ±, sonbaharÄ±n geliÅŸiyle birlikte oluÅŸan renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼ ziyaretÃ§ilerini hayran bÄ±rakÄ±yor.
TÃ¼rkiye`nin tek biyosfer rezerv alanÄ± olan Camili`ye giden yol Ã¼zerinde bulunan ve 368 hektarlÄ±k alana sahip BorÃ§ka KaragÃ¶l Tabiat ParkÄ±, Ã§evresindeki vadiler ve ormanlarla kaplÄ± eÅŸsiz doÄŸasÄ±yla fotoÄŸraf ve doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.
BorÃ§ka ilÃ§esine 27 kilometre uzaklÄ±ktaki KaragÃ¶l, her mevsim ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸi iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor.
Â Ã‡am aÄŸaÃ§larÄ± ve ÅŸelaleler arasÄ±nda yer alan, eÅŸsiz doÄŸa gÃ¼zelliyle KaragÃ¶l Tabiat ParkÄ±, gÃ¶renleri kendisine hayran bÄ±rakÄ±yor.
DoÄŸasÄ± ve coÄŸrafi gÃ¼zellikleriyle yerli ve yabancÄ± turistlerin son yÄ±llarda sÄ±kÃ§a ziyaret ettiÄŸi KaragÃ¶l, yazÄ±n yeÅŸilin, sonbaharda sarÄ±, turuncu ve kÄ±rmÄ±zÄ±nÄ±n onlarca tonuna bÃ¼rÃ¼nen aÄŸaÃ§larÄ±n gÃ¶l yÃ¼zeyine yansÄ±masÄ± kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de oluÅŸturuyor.
Kent gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden uzaklaÅŸÄ±p temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri KaragÃ¶l'de Ã§adÄ±r kurup kamp yapÄ±yor. ZiyaretÃ§iler yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve piknik yapÄ±yor, teknelerle gÃ¶lÃ¼n keyfini sÃ¼rÃ¼yor.
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