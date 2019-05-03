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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacak!
Seyahat
DHA
03.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacak!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir bölümü Bizans İmparatorluğu, bir bölümü ise Selçuklu Devleti zamanında yapılan ve yıllar içinde tahribata uğrayan tarihi Boğazkesen Köprüsü, restore edilmezse yok olacak. Tarihte Amasya-Niksar bağlantısını sağlayan köprüden geriye sadece Kelkit Çayı içindeki ayak kısımları kaldı

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Tokat’ın Erbaa'daki Boğazkesen Köprüsü, Roma İmparatorluğu zamanında Kelkit Çayı ile Yeşilırmak'ın birleştiği noktada inşa edildi. Roma İmparatorluğu, zamanında kullanılan köprü daha sonra Selçuklu ve Osmanlı Devletleri zamanında onarımlar gördü. Yüzyıllarca bölgede ulaşımın sağlanması amacıyla kullanılan Boğazkesen Köprüsü zamanla yaşanan su taşkınları sebebiyle zarar gördü ve üst bölümü yıkıldı. Çöken köprüden geriye günümüzde sadece taşıyıcı ayaklar kaldı. Tarihte Amasya-Niksar bağlantısını sağlayan köprünün yanına sonradan inşa edilen yeni köprü ile bölgede ulaşım sağlanmaya başladı. Boğazkesen köprüsünün restore edilip yeniden eski haline getirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü restorasyon projesi hazırladı. Proje için kurul onayı alındı. Yapılacak ihale ile restorasyonun başlayacağı öğrenilirken, ihale tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacak

’ROMA, SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILDI’
Tarihi köprünün restorasyon projesinin hazır olduğunu belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Boğazkesen Köprüsü, Erbaa ilçemiz Kale köyü yakınlarında bulunan bir köprü. Tarihi olarak Roma döneminde yapıldığı biliniyor. Özellikle Kelkit Vadisinde İpekyolu üzerindeki iki büyük, önemli köprüden birisi. Birincisi Talazan Köprüsü, özellikle Selçuklu eseri olarak biliniyor. Ancak Boğazkesen Köprüsü, Kale köyü yakınlarında Kelkit ile Yeşilırmak'ın birleştiği noktada olmasıyla ovanın sağ ve sol yakalarını birleştirmesi açısından stratejik bir öneme sahip. Köprü Roma döneminde yapılmış olmasına rağmen daha sonra Selçuklu ve Osmanlı döneminde onarılıyor ve kullanılmaya devam ediliyor. Ancak bölgede su taşkınının çok olması sebebiyle dayanamayıp çöküyor. Halen maalesef köprünün ayakları mevcut. Üst kısmında bir şey kalmış durumda değil. Köprünün yapımı içinde Karayolları'na bağlı Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü'nde restorasyon projeleri hazırlandı. Onların yürüttüğü işlemler söz konusu. Bildiğimiz şu restorasyon projeleri hazırlandı. Kurul onayı alındı. Onu biliyoruz. Ama ne zaman ihale edilecek, ne zaman yapılacak o konuda net bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

 

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