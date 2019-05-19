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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turizmin başkenti sezonu açtı
Seyahat
Hürriyet Seyahat
19.05.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Turizmin başkenti sezonu açtı

Yaz tatili dendi mi gidilecek yerler listesinde ilk sırayı Bodrum alır. Yabancıların şehir zannettiği Bodrum, tarihi, bembeyaz evleri, masmavi koylarıyla her yıl turist akınına uğruyor. Özellikle bayram tatilinde oldukça hareketlenecek.

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Halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor

Bodrum’da bu sezon belediyeye ait halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor. Yeni uygulama ilk olarak Kumbahçe Belediye Plajı’nda hayata geçirildi. Daha önceki yıllarda plastik şezlong ve şemsiye konulan belediyeye ait plajlarda bu sezondan itibaren sadece hasır güneşliklerin kullanılmasına karar verildi.  Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yarımada genelinde yürüttüğü çalışmaların haziranın ilk haftasında tamamlanması bekleniyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da her mahallenin kendine özgü kimliğini koruma ve yaşatma amaçlı bir anayasası olacağını da belirtiyor. 

Turizmin başkenti sezonu açtı

Yorgunluğunuzu atın

Cennet Koyu’ndaki ödüllü SPA merkezi ‘The SPA at Mandarin Oriental, Bodrum’ kışın tüm yorgunluğunu atmak üzere misafirlerini bekliyor. Sekiz terapi odası, Ege Denizi manzaralı açık hava SPA kabinleri, özel kese odalarına sahip hamamları, saunaları ve buhar odalarının yanı sıra hem açık hem de kapalı yüzme havuzu var. 2019 sezonunun yeniliği ise shirodhara ayurvedik baş masajı. Bu geleneksel ve şifalı ayurveda tedavisi, derin bir rahatlama sağlamak için kullanılıyor. Ruhu canlandırırken hayat dengesinin yeniden kazanılmasını destekliyor. Bilgi için: (252) 311 31 18.

Turizmin başkenti sezonu açtı

Çok kal, az öde

Condé Nast tarafından “Avrupa ve Akdeniz’in En Büyüleyici Oteli” seçilen Göltürkbükü Divan Bodrum, 30 Mayıs’a kadar geçerli olmak üzere ‘üç gece kal iki gece öde’ kampanyası düzenliyor.  Sezona Bodrum’un doğasını yansıtan yeni tarzıyla giren Divan Bodrum, konumuyla Iassos’un antik kenti Karya, Mozole, St. Peter Kalesi gibi birçok tarihi mekâna kolayca ulaşım sağlıyor. Oda fiyatı kahvaltı dahil 125 Euro. Detaylı bilgi için: www.divan.com.tr/divan-bodrum/tr

Turizmin başkenti sezonu açtı

İspanyol esintisi

La Rica restoran, Bodrum Türkbükü koyunda açıldı. İspanyol mutfağından ilham alan, Türk mutfağının lezzetlerini de yeni bir anlayış ile birleştiren şef Özlem Mekik misafirleri için farklı mönüler hazırladı. Kahvaltı, tapas alternatifleri, atıştırmalıklar, yaz salataları, hamburgerler, özel ikramları ve çok daha fazlası ile gündüz mönüsünden seçim yapmakta zorlanacaksınız. Denizden, bahçeden hazırlanan lezzetleri ile dikkat çeken akşam mönüsü de var.

Turizmin başkenti sezonu açtı

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