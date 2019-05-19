Turizmin başkenti sezonu açtı
Yaz tatili dendi mi gidilecek yerler listesinde ilk sırayı Bodrum alır. Yabancıların şehir zannettiği Bodrum, tarihi, bembeyaz evleri, masmavi koylarıyla her yıl turist akınına uğruyor. Özellikle bayram tatilinde oldukça hareketlenecek.
Halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor
Bodrum’da bu sezon belediyeye ait halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor. Yeni uygulama ilk olarak Kumbahçe Belediye Plajı’nda hayata geçirildi. Daha önceki yıllarda plastik şezlong ve şemsiye konulan belediyeye ait plajlarda bu sezondan itibaren sadece hasır güneşliklerin kullanılmasına karar verildi. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yarımada genelinde yürüttüğü çalışmaların haziranın ilk haftasında tamamlanması bekleniyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da her mahallenin kendine özgü kimliğini koruma ve yaşatma amaçlı bir anayasası olacağını da belirtiyor.
Yorgunluğunuzu atın
Cennet Koyu’ndaki ödüllü SPA merkezi ‘The SPA at Mandarin Oriental, Bodrum’ kışın tüm yorgunluğunu atmak üzere misafirlerini bekliyor. Sekiz terapi odası, Ege Denizi manzaralı açık hava SPA kabinleri, özel kese odalarına sahip hamamları, saunaları ve buhar odalarının yanı sıra hem açık hem de kapalı yüzme havuzu var. 2019 sezonunun yeniliği ise shirodhara ayurvedik baş masajı. Bu geleneksel ve şifalı ayurveda tedavisi, derin bir rahatlama sağlamak için kullanılıyor. Ruhu canlandırırken hayat dengesinin yeniden kazanılmasını destekliyor. Bilgi için: (252) 311 31 18.
Çok kal, az öde
Condé Nast tarafından “Avrupa ve Akdeniz’in En Büyüleyici Oteli” seçilen Göltürkbükü Divan Bodrum, 30 Mayıs’a kadar geçerli olmak üzere ‘üç gece kal iki gece öde’ kampanyası düzenliyor. Sezona Bodrum’un doğasını yansıtan yeni tarzıyla giren Divan Bodrum, konumuyla Iassos’un antik kenti Karya, Mozole, St. Peter Kalesi gibi birçok tarihi mekâna kolayca ulaşım sağlıyor. Oda fiyatı kahvaltı dahil 125 Euro. Detaylı bilgi için: www.divan.com.tr/divan-bodrum/tr
İspanyol esintisi
La Rica restoran, Bodrum Türkbükü koyunda açıldı. İspanyol mutfağından ilham alan, Türk mutfağının lezzetlerini de yeni bir anlayış ile birleştiren şef Özlem Mekik misafirleri için farklı mönüler hazırladı. Kahvaltı, tapas alternatifleri, atıştırmalıklar, yaz salataları, hamburgerler, özel ikramları ve çok daha fazlası ile gündüz mönüsünden seçim yapmakta zorlanacaksınız. Denizden, bahçeden hazırlanan lezzetleri ile dikkat çeken akşam mönüsü de var.
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