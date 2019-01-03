Bocuk Gecesi nedir ve ne zaman yapılır?
Bocuk Gecesi, Edirne ilinde her yıl gerçekleştirilen bir etkinliktir. Yöre halkı, bir ritüel haline gelen bu etkinlikte, bal kabağı pişirip yemektedir. Bir yandan da sokağa çıkanlar, ellerindeki hasır iplerle Bocuk'u yakalamayı planlamaktadır. İşte, Bocuk Gecesi hakkında bazı bilgiler ve ne zaman yapılacağına dair bazı detaylar
Bocuk Gecesi, halk takviminde kasım günleri olarak ifade edilen ve kış devresinin 62. gecesine denk gelen gece yörede “Bocuk Gecesi” olarak isimlendirilmektedir.
Günümüzde az biliniyor olsa da bazı köylerde Bocuk Gecesi’ne ait ritüellerin uygulanmasına halen devam edilmektedir. Bu köylerden biri de Keşan İlçesinin Çamlıca Köyü’dür. Halk arasında bal kabağı pişirilerek ve bal kabağı yenilerek karşılanan Bocuk Gecesi’nde birçok insan sokağa çıkmayarak veya anlaştıkları bir komşu evinde toplanarak geceyi geçirmeye çalışırken, sokağa çıkanlar da yanlarında taşıdıkları hasır iplerle Bocuk’u yakalamayı planlar.
Nesilden nesile aktarılan korku hikâyeleri ile beslenen “Bocuk Gecesi” kültürü son yıllarda civar il ve ilçelerden gelenlerin katılımı ile turistik bir eğlenceye dönüşmeye başlamıştır.
Kışın en soğuk gecesi olarak kutlanan "Bocuk Gecesi"nde, her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor. Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.
Bocuk Gecesi, 2019 yılında 5 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.
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