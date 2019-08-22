Bisikletle Bişkek'e vardı, Tanrı Dağları'ndaki buzula tırmandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBisikletle Bişkek'e vardı, Tanrı Dağları'ndaki buzula tırmandı
GeriSeyahat Bisikletle Bişkek'e vardı, Tanrı Dağları'ndaki buzula tırmandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Bisikletle Bişkek'e vardı, Tanrı Dağları'ndaki buzula tırmandı
Seyahat
Anadolu Ajansı
22.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Bisikletle Bişkek'e vardı, Tanrı Dağları'ndaki buzula tırmandı

isikletiyle İstanbul'dan yola çıkan Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Aksoy, 80 günde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'dan bisikletle yola çıkan Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Aksoy, 7 günlük vadi yürüyüşü ve 4 gün süren zorlu tırmanışın ardından Tanrı Dağları'nda yer alan Han Tengri (Göklerin Efendisi) dağının zirvesindeki kuzey buzuluna ulaştı. Dağcılık sporuyla uğraşan 35 yaşındaki Aksoy, başkent Bişkek'te, AA muhabirine 10 yıl önce kurduğu "Tanrı Dağlarına yolculuk" hayalini nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. İstanbul'dan bisikletle yola çıktığını ve 80 günde 5 bin 747 km pedal çevirerek Bişkek'e vardığını dile getiren Aksoy, ardından kuzeydeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Enilçek mevkisinde 100 kilometrelik vadi yürüyüşü yaptığını söyledi.

Bisikletle Bişkeke vardı, Tanrı Dağlarındaki buzula tırmandı


Aksoy, ana kampa geldikten sonra 4 gün süren zorlu tırmanışın ardından Han Tengri'nin 7 bin 10 metrelik zirvesine ulaştığını belirterek yolculuğunu şöyle anlattı: "Han Tengri dağına ulaşmak için Enilçek'ten yürüyüşe başladım. Yürüyüş yapan çok az kişi vardı. Burada dört gün yalnız, üç gün de Kazak bir aileyle yürüyüşüme devam ettim. 20 kg ağırlığındaki sırt çantamda 10 günlük yiyeceğim, çadırım, uyku tulumum, matım, kıyafetlerim ve yedek ayakkabılar gibi malzemelerim vardı. Vadinin yarısı buzuldan ibaret. Burada seraklar, buzuldan nehirler, buzul çatlaklar, görünmeyen buzul altı nehirler vardı. Dağda yürüme kabiliyetimin sayesinde ana kampa kadar ulaşmayı başardım"

21
Evlendiler, mobilya dükkânı yerine dünyayı gezdiler
Evlendiler, mobilya dükkânı yerine dünyayı gezdiler

Helikopterle ulaşılan ana kampa yürüyerek vardı

Aksoy, genellikle helikopterle ulaşılan ana kampa bir hafta içinde yürüyerek vardığına dikkati çekerek zirve hazırlıklarına başladığını söyledi. Zirvenin fiziksel ve ruhsal ciddi hazırlık gerektirdiğini Aksoy, "Hazırlık süreci dağın 5 bin 800 seviyesindeki kampa kadar devam ediyor. Aynı zamanda burada bedeni yüksek irtifaya alıştırma süreci geçiriyorsun." dedi. Aksoy, "Piramit şeklindeki dağın birçok noktasında yaklaşık 500-600 sabit hat ipleri güvenli hale getirilmiş. Ayrıca, kar, buz, kaya üzerindeki tırmanışlar çoğu yerde miks tırmanış tekniği gerektiriyor. İki günlük dinlenmeden sonra 4 gün süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştım." diye konuştu.

Bisikletle Bişkeke vardı, Tanrı Dağlarındaki buzula tırmandı


"Kırgızlara hayran oldum"

Tırmanışı "unutulmaz" olarak nitelendiren Aksoy, "Dünyada tırmanması en zor 5 dağdan biri olan Han Tengri gerçekten dağ gibi dağ." ifadelerini kullandı. Aksoy, bu deneyim sırasında Kırgız halkının gündelik yaşamını gözlemleme şansı bulduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Burası ata yurdumuz. Atalarımızın toprağı, hayallerimin yeri, hedeflerimden biriydi. Burada iletişim problemi yok. Kırsalda zaman daha yavaş ilerliyor. Kırgızlar çok güzel bir hayat sürüyorlar. Doğa ile iç içe, hayvancılıkla meşguller. Yaşantılarına hayran kaldım. Beni sıcak karşıladılar ve ikramlar bulundular. Geçmişe gitmiş gibiyim adeta. İnanılmaz ve unutulmaz anılar yaşadım. Herkese tavsiye ediyorum." Aksoy, "ana yurttan ata yurda yaptığı bu yolcukla" gelecek nesillere örnek olmayı istediğini belirterek, "Tanrı Dağlarına Yolculuk" projesini kitaplaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Bisikletle Bişkek'e vardı, Tanrı Dağları'ndaki buzula tırmandı
Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Türkiye'nin pek bilinmeyen saklı cenneti! Sakinlik arayanlar burası tam size göre...
İspanya’da sadece kadınlara özel otel açıldı