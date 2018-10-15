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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Biraz korku biraz eğlence: Cadılar Bayramı
Seyahat
Zeynep ZOR/ İnstagram: @zey_zor
15.10.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Biraz korku biraz eğlence: Cadılar Bayramı

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR

Son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelen Cadılar Bayramı, 31 Ekim’de kutlanacak. Yurt dışında, özellikle Amerika’da yaygın olan bu bayramda minikler çok eğleniyorlar. Bu konuyu oldukça ciddiye alıp çeşit çeşit kostümler giyinip saatlerce süren makyajlar yapıp hazırlanıyorsunuz.

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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Yılın her 31 Ekim günü kutlanan eğlenceli bir gelenek olan Cadılar Bayramı aslında Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Yurt dışında, özellikle Amerika’da yaygın olan bu bayramda minikler çok eğleniyorlar. Bu konuyu oldukça ciddiye alıp çeşit çeşit kostümler giyinip saatlerce süren makyajlar yapıp hazırlanıyorsunuz. ‘Trick or Treat’ yani ‘şekerleme mi korku mu?’ diye sorarak her komşunun kapısı çalınıyor ve şeker ve çikolata toplanıyor. Çocukların en sevdiği bayram olması hiç şaşırtıcı değil… Tabii bu durumu yetişkinler de en az çocuklar kadar ciddiye alıyor. Ana tema korku, bal kabağı, çılgın makyajlar, partiler ve şekerlemeler. Aslında çok saçma ama bir o kadar eğlenceli…

Biraz korku biraz eğlence: Cadılar Bayramı


İster film karakterine bürünün isterseniz vampir olun isterseniz melek olun. O gün kim olmak isterseniz ve nasıl görünmek isterseniz her şey serbest. Kimse “Bu ne giymiş böyle?” deyip yadırgamıyor. Türkiye’de son zamanlarda birçok kişinin en az yurt dışında yapılan hazırlıklar kadar özen gösterdiğini görüyorum. Kimisi çok yadırgıyor, özentilik olarak algılıyor.

Biraz korku biraz eğlence: Cadılar Bayramı

Biraz korku biraz eğlence: Cadılar Bayramı

Kimse cadıların varlığını kutlamıyor veya bir bayram olarak algılamıyor. Tamamen eğlence odaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Şahsen her yıl cadılar bayramında yurt dışında olduğumuz için biz de kutluyoruz. Kutlama derken sadece kostüm giyip özel partilere katılıyoruz ve çok eğleniyoruz. Ötesi yok yani… Özellikle Disneyland’da yapılan hazırlıklar inanılmaz. Bir sürü kostümlü çocuk ve yetişkin, her yerde önünüze çıkan devasa bal kabakları, çeşit çeşit animasyonlar… Her detaya o kadar özeniyorlar ki!

Biraz korku biraz eğlence: Cadılar Bayramı


Son zamanlarda favori kostümlerim Taş Devri çizgi filminden Çakıl ve Alice in Wonderland filminden Alice oldu. Ondan önce de Pamuk Prenses olmuştum. Alkan’ın favorileri ise Mad Hatter ve Joker. Bakalım gelecek yıl nerede ve nasıl kutlayacağız.

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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