Bir gemi gezisi hakkında bilmeniz gerekenler
Bir gemi yolculuğunun en büyük avantajının bavul aç kapa derdi olmadan seyahat edebilmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı şehirleri kısa bir tatil boyunca keşfedebilmenin en kolay ve konforlu yolu da buradan geçiyor. Sürekli otel değiştirmeden, yollarda zaman kaybetmeden her sabah yeni bir kente ‘Günaydın’ diyebilirsiniz. Tam da zamanı olduğundan sizlere bu hafta gemi seyahatinde bilmeniz gerekenleri özetlemek istedim.
- Özellikle yeni nesil gemiler bir 5 yıldızlı otelde sunulan tüm hizmetleri sağlıyor. Broadway tarzı müzikallerden gümrüksüz alışveriş manzaralarına, lüks ve temalı restoranlardan spor salonlarına yok yok! Bazı gemilerde tırmanma duvarı veya Formula 1 simülasyonlarına kadar pek çok imkân var. Çocuklu aileler, balayı çiftleri, yeni yerleri keşfetmekten hoşlananlar veya sadece dinlenmek isteyen hemen herkes pek çok seçenek ile karşılaşıyor.
- Cruise denilen gemi gezilerinin en keyifli yanlarından biri yemek sunumları ve restoran çeşitliliği. Temalı restoranlarda Fransız, Japon, Çin, İtalyan, Meksika ve Uzakdoğu mutfaklarını tadabiliyorsunuz. 5 çayları, gece büfeleri ve çikolata çeşmelerinde 24 saat boyunca keyif alabileceğiniz her şeyi bulabilirsiniz fakat tatil dönüşü sıkı bir diyete de hazırlanın!
- Gemilerin hemen hepsinde dev tiyatro salonlarında her gece çeşitli şovlar sergileniyor. Broadway müzikalleri, Cirque du Soleil ve benzeri gösteriler tüm misafirlere ücretsiz olarak sunuluyor. Dev gemilerde aktivitelere katılmak isteyenlere buz pateni pistlerini, tırmanma duvarlarını, suni dalgalı sörf havuzlarını, golf simülatörlerini hatta çarpışan arabaları denemelerini öneriyorum.
- Özellikle denizde geçirilen günlerde satışa sunulan tabloları müzayedelerde satın alabilir, dans yarışmalarına katılabilir, yemek seminerlerini izleyebilir veya sadece havuz katında güneşlenebilirsiniz.
- Gemiler bir haftalık bir gezide ortalama 4 veya 5 farklı limana yanaşıyor ve gün boyunca size keşif şansı veriyor. Gemi şirketlerinin düzenlediği ekstra turlara katılabilir veya kendi olanaklarınız ile ziyaret ettiğiniz limanı gezebilirsiniz. Yabancı dil biliyorsanız limanlarda bulunan taksiciler ile pazarlık yaparak gezmenizi tavsiye ederim. Ayrıca gezi öncesi biraz araştırma yaparak uğranılan liman ve çevresi hakkında da bilgi alın.
- Gemilerde farklı kategorilerde kabinler bulunuyor. İç kabinler en uygun fiyatlar ile satılırken dış kabinlerin pencereleri açılmıyor. Nispeten daha pahalı olan balkonlu kabinlerde manzaranın tadını çıkarabilir veya ‘butler’ denilen özel hizmetlilerin dahi bulunduğu Yacht Club ve Suite olarak adlandırılan dairelerde eşsiz hizmetlerden faydalanabilirsiniz.
- Gemilerde internet, günlük gazete, kuru temizleme gibi hizmetlerden de yararlanabilirsiniz fakat bunların pahalı olduğunu unutmayın.
- Akşamları kabinlerinize gemi şirketleri tarafından bir gün sonrasının gemi aktivite ve liman bilgilendirme gazetesi bırakılıyor. Yanınızdan ayırmayın. Küçük ipuçları çok işinize yarayacaktır.
- Tüm gemilerde sağlık ve hijyen kurallarına çok dikkat ediliyor. En alt katlarda bulunan revir bölümü adeta küçük bir hastane gibi. Bir rahatsızlığınızda muayene olmak isteseniz dahi oldukça yüksek bedeller talep edildiğinden, gezi öncesi mutlaka acentenize sağlık sigortası yaptırmayı ihmal etmeyin.
- Gezinizin ilk gününde ana limana vardığınızda size bir ‘Cruise Card’ veriliyor. Bu kart gezi boyunca sizin kimliğiniz, kredi kartınız ve oda anahtarınız. Gemiye giriş ve çıkışta kimlik olarak kullanabilir, gemide ise harcamalarınızı yine bu kart ile yapabilirsiniz. Cebinizden nakit çıkmadığı için hesabınızı şaşırma ihtimaline karşı her gün kabin televizyonunuzdan harcamalarınızı inceleyebilirsiniz.
- Bahşiş gemilerde adeta bir zorunluluk. Çoğu gemi şirketi her gün hesabınıza kişi başı 12 dolar civarında bir tutarı ekliyor. Bazı gemi şirketleri ise bahşişleri tur ücretlerinin içine dahil ediyor, yani turu satın alırken peşin olarak ödemiş oluyorsunuz.
- Gemi şirketlerinin en önem verdiği uygulamalardan biri de güvenlik! Gezinizin ilk günü tüm personel ve misafirlerin katılmak zorunda olduğu bir güvenlik tatbikatı düzenleniyor ve acil durumlara karşı yapılması gerekenler anlatılıyor.
- Gemilerde gümrüksüz alışveriş imkânları çok geniş... En iyi markalardan oluşan seçenekler ile kıyafet, güzellik ürünleri, parfümler, çantalar, gözlükler ve fotoğraf malzemeleri satılıyor. Ayrıca gemilerde güzellik salonları, sauna ve masaj odaları ile fitness merkezleri de bulunuyor.
- Gemi şirketleri mevsim koşullarına göre rotalarını belirliyor ve yaklaşık 2 sene önceden programlarını satmaya başlıyorlar. Akdeniz’in en iyi dönemi nisan- ekim ayları, Kuzey Avrupa rotaları haziran-ağustos arası, Karayipler ise Kasım-mayıs ayları arasında.
Gemi turlarım
Yolcu gemileriyle seyahat etmekten çok keyif alıyorum. Patagonya’dan Çin’e, Alaska’dan Seyşeller’e kadar çok farklı noktalarda 100’ün üzerinde gemi turu yaptım. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğim geziler ise şunlar:
-10-13 Aralık’ta Ren Nehri üzerindeki bir gemiyle Noel pazarlarını ziyaret edeceğiz. Noel öncesi Avrupa şehirleri çok güzel süslenip bir masal âlemine dönüşüyor. Programımızda Basel, Strasbourg, Colmar, Kaysersberg, Heidelberg ve Frankfurt gibi müthiş yerler var.
-13 Ocak ile 2 Şubat 2019 arasında Yeni Zelanda, Tazmanya ve Avustralya turu yapıyorum. Bana göre dünyanın en müthiş coğrafyalarından biri burası. Sydney, Auckland ve Yeni Zelanda fiyortları göreceğimiz yerlerden sadece bazıları. Yol üstünde de Singapur’â uğrayıp bu küçük ülkeyi keşfediyoruz.
- 29 Haziran 2019 tarihinde ise bir haftalık Norveç fiyortları gezisi yapıyorum. Bu tur adeta bir görsel şölen ve tam beyaz gecelere denk geliyor. Doğa tüm görkemiyle kameralarınıza yansıyor. Bu geziler hakkında bilgi almak isterseniz 0544 677 83 60 numaralı telefonu arayabilir ya da www.cruisebrands.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Benim saffetemretonguc Instagram hesabımı takip ederseniz seyahat ile ilgili çok detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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