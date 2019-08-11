Biblo gibi, müzikle buluşunca cennet bahçesine dönüşüyor

Ege’deki diğer Yunan adalarıyla karşılaştırırsanız Midilli hangi yönleriyle öne çıkıyor?

- Midilli kültür adası. Safo, Mirivilis, Venizis, Elitis gibi dünya edebiyatının önemli yazarları, Teodorakis gibi önemli müzikçiler bu adada yaşamış. Yıl boyunca edebiyat, müzik, film festivalleri düzenleniyor. Doğası iyi korunmuş. Köylerdeki otantik atmosfer yaşatılıyor. Halkı temiz ve içten.









Molivos hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?

- Adanın pek çok köyü denizden gelebilecek saldırılara karşı kıyıdan içeride kurulmuş. Herbirinin ayrıca sahil yerleşimi var. Molivos ise tam sahilde. Çünkü kalesi var köyü savunacak. Balıkçı köyü atmosferini koruyor. Yeni ve çirkin yapılaşmaya izin verilmemiş. Sokaklarındaki çeşmelerden, altından tünelle geçilen camisinden Osmanlı yerleşimi olduğunu anlıyoruz. Dik bir tepenin yamacına konuşlanan yerleşimin parke taş döşeli sokakları tablo gibi.









Ayvalık’tan 75 dakika uzakta



Ada içinde ulaşım kolay mı, Molivos’a nasıl gidiliyor?

- Molivos’un 5 kilometre uzağındaki Petra’ya Ayvalık’tan düzenli deniz otobüsü servisi düzenleniyor. Adanın merkezinden 60 kilometre uzakta. Yerel otobüslerle 90, otomobil kiralayarak 50 dakikada ulaşmak mümkün.



Restoranları, eğlence mekânları açısından neler söylenebilir?

- Restoranların geneli çok iyi. Ege’nin zeytinyağlı sebze ve yeşillikleriyle beraber taze deniz ürünlerinden oluşan ve benim en sevdiğim mutfağa sahip. Limanın yanı sıra köyün içinde, çınar ağaçlarının gölgelediği küçük meydandaki restoranların yemekleri güzel, mönüleri zengin. Eğlence yerleri ise her yaşa ve ruh haline hitap ediyor. Deniz kenarındaki Kongas veya Mollis barda dans edebilir, restoranlarda sirtaki yapabilirsiniz.









Fiyatlar nasıl?

- Adanın neredeyse her yerinde restoranlardaki tarife, standart denebilecek kadar birbirine yakın. Bizim sahillerimizde olduğu gibi tarifelerde turist-yerli ayrımı yok. Fiyatlar uygun.



Sizce Molivos neden görülmeli?

- Çünkü Yunanistan’ın ve hatta Ege’nin bana göre en tipik, özgünlüğü korunan, güzel ve örnek köylerinden. Özellikle yazın benim gibi Ege’yi ‘diyar’ bellemiş biri için süper bir cennet. Biblo güzelliğindeki köy müzikle cennet bahçesine dönüşüyor.



Apollon Tapınağı’nda ilk konseri verdik



Klasik müzik festivalinin özelliği nedir, bu yıl ilk kez mi gittiniz?

- Molivos Uluslararası Müzik Festivali’nin kurucusu ve başkanı sevgili Lito Dakou tarafından davet edildik. Bu festivalin özelliği, uluslararası değerlere sahip solist sanatçıları bir araya getirerek, birlikte oda müziği konserleri sunma konseptine sahip olması ve değişik uluslardan sanatçıları müzik gibi evrensel bir olguda birleştirmesi. Bu yıl dördüncü kez düzenlendi.











Konserleri ve festival atmosferini nasıl buldunuz?

- Festivale aralarında Lars Vogt, Danea ve Kiveli Dörken, Adrien Boisseau, Sebastian Manz, Kristian Katzenberger, Maximilian Hornung gibi birçok tanınmış virtüoz katıldı. Biz de Emre Elivar ve Gustav Rivinius ile Arkas Trio olarak, iki akşam üst üste ve iki ayrı programla iki antik yerleşimde konser verdik. Apollon Tapınağı’nda gerçekleştirilen ilk konserin solisti olmak bizim açımızdan özel ve önemliydi.

Konserleriniz nasıl geçti?

- İlgi yüksekti. Ulaşılması pek kolay olmayan iki mekâna adanın farklı kentlerinden kalkan otobüslerle çok sayıda müziksever adeta akın etti. Ses ve görüntü kaydı yapıldı, sosyal medyada yayımlandı. Festival, yüksek standartlarıyla, Midilli ve sahip olduğu kültür mirasının tanıtılmasına önemli destek veriyor. Dolayısıyla, bu özelliklere sahip atmosfer içinde yer almak, müzik yapabilmek ve aynı havayı solumak büyük mutluluk.

Festival 19 Ağustos’a kadar sürüyor

Bu yıl Molivos Klasik Müzik Festivali 8-19 Ağustos arasında düzenleniyor. Program hakkında detaylı bilgiye festivalin web sayfasından ulaşabilirsiniz (www.molyvosfestival.com).