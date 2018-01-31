Batı Avrupa’nın eski tarihi

Federal Parlamenter monarşi ile yönetilen ve Batı Avrupa'da yer alan Belçika Krallığı'nın sınırları kuzey batıda Atlas Okyanusu'yla, kuzeydoğuda Hollanda'yla, doğuda Almanya'yla, güneybatıda Fransa'yla ve güneyde Lüksemburg ile çizilmiştir. Belçika ticari, yoğun tarım, kentleşme, ulaşım ve sanayi talepleri arasında denge kurmayı başarabilen yoğun nüfuslu bir ülkedir. Hammadde büyük miktarlarda ithalat ve üretilen malların büyük bir ihracat hacmi, çoğunlukla diğer AB ülkelerine yapılıyor.







Küçük bir ülke olan Belçika'da bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürmüyor. Ulaşım ağı oldukça rahat ve hızlı işletiliyor. Şehir aralarında genel olarak tren ağı önde gelirken, şehir içi ulaşımda otobüs, tramvay ve metro ağı en iyi seçenekler arasında. Bisiklet her yerde kiralanabilir ve bisikletin kiralamanın yaygın olması ülkeyi tanımak için oldukça iyi bir fırsat sunuyor.







Belçika küçük bir ülke olmasının yanı sıra tarihi ve zengin tarihi eserleri ile gezilecek birçok alan veriyor. Belçika’da Ortaçağ ve Art-Nouveau tarzı mimarilerinin yanı sıra kırsal kesimlerde sık ormanlarla kaplı tepeler ve kumlu plajlar gibi birçok imkan sunuyor.





Her yanınızda bir tarihi eser bulunan bu şehirde gezmek sizi zorlayabilir. İşte işinize yaraması için Belçika’da ünlü bazı bölgeler:

Grand Place, Brüksel’in en ünlü ve en hareketli meydanıdır. Avrupa’nın en güzel meydanlarından kabul edilen Grand Place, Brüksel gezilecek yerler listemizin ilk sırasında yer alıyor. Bu meydanı farklı kılan en önemli özellik üç mimari tarz olan barok, gotik ve Louis XIV’nin bir arada kullanılarak yapılmış olmasıdır.

Meydanın çevresindeki sokaklara yiyecek içecek isimlerinin verilmesinin nedeni meydan inşa edildiğinde burada yiyecek içecek satışının yapılıyor olması olarak gösteriliyor. Grand Place’de görkemli mimari eserlerin verilmesi Fransız Devrimi’nin ardından mümkün olmuş. Meydan, gece gündüz her zaman kalabalıktır. Günümüzde konser ve sosyal, kültürel organizasyonlar için kullanılıyor. Civarında birçok otel, restoran, kafe ve bar seçeneği mevcut. Burada yer alan restoranların büyük kısmı Türk ve Yunan kökenli ve bu da dünya mutfağının seçkin örneklerini tadabileceğiniz anlamına geliyor.







Grand Place’e özgün olan şeylerden biri hava güzel olduğunda burada kurulan çiçek pazarıdır. Rengarenk çiçekleri satın almayacaksanız bile bu güzel görüntü için meydanı ziyaret etmelisiniz. Grand Place Meydanı’nda görebileceğiniz kısım ve eserlerden bazıları 15. yüzyıldan kalma ünlü Hotel Ville, kral evi olarak bilinen Maison du Roi, Le Renard lonca evi, Tapis de Fleurs çiçek halısı, olarak sayılabilir. Şehrin en ünlü eserlerinden ve sembollerinden olan Manneken Pis (İşeyen Çocuk Heykeli)

Ayrıca Uluslararası bir karakter ile modern bir dünya şehri olan Brüksel etkileyici tarihi eserleri ile Avrupa Quarter'da dernek evlerini ve Gotik Belediye Binası'nı kombinlemektedir. Burada Laken Kale'si ve şehrin azizlerine adanmış olan Büyük St. Michael ve St. Gudula Katedrali’ni bulabilirsiniz.





Kraliyet Sarayı daha yeni bir yapı olmasına rağmen oldukça görkemli bir yapı. Şehrin en ünlü yerlerinden biri 1958 Dünya Fuarı'dan günümüze kalmış olağanüstü çelik yapı olan Atomium'dur. Belçika şehirlerin en popüleri olan Bruges kasabası kabaca 14. yüzyıl diyebileceğimiz Altın Çağı'nda ortaya çıkan mükemmel mimarisi ile Eski Şehir Merkezi, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Geçmişte Kuzey Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biri olan Ghent burada bulunmaktadır. Antwerp, Belçika'nın moda, kulüp, sanat ve elmas sahnelerinin en sıcak noktasıdır. Yürüyüş, bisiklet ve kamp için Ardennes sıkı ormanlar, mağaralar ve uçurumlar sunmaktadır.









Belçika’ya ne zaman gidilir?

Belçika yaz aylarında çok büyük turist akınlarına uğruyor. Bunu göze alırsanız gitmek için en doğru zaman yaz mevsimi olacaktır. Ama kışı seviyorsanız donmuş kanallar ve karlarla süslenmiş tarihi eserleriyle kış mevsimi sizin için doğru karar.

Bira ve domuz eti

Belçika mutfağı denildiğinde akla ilk gelen şeyler mayonez ve birçok sosla servis edilen patates kızartmaları, çikolatalar, waelar ve biralar gelmektedir. Ulusal yemekleri ise patates ve salata ile biftek ve patatesli midyedir. Boulettes (yerel domates sosuyla servis edilen köfteler), Frikadellen met krieken (domates ve domates suyu ile özel hazırlanan bir tür köfte), Stoemp (patetes ve havuc püresiyle ve domuz eti ve sosisleriyle hazırlanan yöresel bir yemek), Stoofvlees (patates kızartmasıyla servis edilen biftek), Witloof met kaassaus (geleneksel bir yemek olup, jambonlu hindiba ve graten peynirli beşamel sos ile hazırlanan yemek genellikle patates püresi ya da kroket ile servis edilir), Konijn met pruimen (bira ve kurutulmuş erik eşliğinde pişirilmiş tavşan) bu yemekler yöresel yemekleri tatmak isteyen insanların mutlaka denemesi gereken tatlar.







Waeları ve çikolataları dünya çapında ün salmış durumda. Domuz eti ve bira tüketimi bir hayli yaygın. Fransa için şarap neyse Belçika içinde bira odur. Belçika bira konusunda inanılmaz bir çeşitlilik sunuyor. Kültürel ve tarihi bir seyahat için asla hayal kırıklığına uğramayacaksınız. İster kültürel geziler ister de plajlarda güneşlenmek olsun Belçika gezip görmeniz gereken yerlerden.







5 Dakikada Dünya Turu