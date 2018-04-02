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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı
Seyahat
Hürriyet Haber
02.04.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine kurulu Deriner Barajı'nda sular altında kalan Narlık köyü yerleşim alanı, baraj sularının çekilerek ortaya çıkmasıyla yöre halkının ilgi odağı oldu. İşte detaylar...

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Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 6’ncı yüksek gövdeli barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın azalan yağışlar nedeniyle suları, 37 metre çekildi. Ortaya çıkan görüntü herkesi hayrete düşürdü.

Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı

Baraj gölü dolayısıyla daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri, su yüzeyine tekrar çıktı.

Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı

Cami, okul ve evlerin yıllar sonra görünür hale gelen köy sakinleri baraj gölü kıyısına gelerek eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski yerleşim yerini hüzünle izleyen vatandaşların bazıları ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı

Eski evlerini yeniden gören Narlı köyü sakinleri, duygusal anlar yaşadı.

Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı

Kara yolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan su içindeki eski köye baktı.

Fotoğraflar: AA

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