Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine kurulu Deriner Barajı'nda sular altında kalan Narlık köyü yerleşim alanı, baraj sularının çekilerek ortaya çıkmasıyla yöre halkının ilgi odağı oldu. İşte detaylar...
Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 6’ncı yüksek gövdeli barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın azalan yağışlar nedeniyle suları, 37 metre çekildi. Ortaya çıkan görüntü herkesi hayrete düşürdü.
Baraj gölü dolayısıyla daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri, su yüzeyine tekrar çıktı.
Cami, okul ve evlerin yıllar sonra görünür hale gelen köy sakinleri baraj gölü kıyısına gelerek eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski yerleşim yerini hüzünle izleyen vatandaşların bazıları ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
Eski evlerini yeniden gören Narlı köyü sakinleri, duygusal anlar yaşadı.
Kara yolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan su içindeki eski köye baktı.
Fotoğraflar: AA
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