Balığın en tazesi, en lezzetlisi Mercan Balık’ta yenir!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Balığın en tazesi, en lezzetlisi Mercan Balık’ta yenir!
Seyahat
Hürriyet Haber
13.07.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Balığın en tazesi, en lezzetlisi Mercan Balık’ta yenir!

Deneyenlerin bir daha vazgeçemediği, müdavimi her gün biraz daha artan şirin mi şirin bir balık restoranı Mercan Balık.

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Samsun’un en gözde tatil beldelerinden bir olan Yakakent’te 40 yıllık deneyimini, Karadeniz’in enfes lezzetleri ve önünde serilen eşsiz deniz manzarasıyla harmanlayarak liman içinde müşterilerine tadına doyum olmayan ziyafet sofraları kuruyor.

Balığın en tazesi, en lezzetlisi Mercan Balık’ta yenir


Her gün menüsünde denizden yeni çıkmış taptaze balıklar, tadı damağınızda kalacak enfes mezeler ve leziz yemeklerinize eşlik edecek yerli ve yabancı içki çeşitleri bulunuyor. Mevsim balıklarının en tazesini, en lezzetlisini arıyorsanız Mercan balık en doğru adres.

Balığın en tazesi, en lezzetlisi Mercan Balık’ta yenir

Balığın en tazesi, en lezzetlisi Mercan Balık’ta yenir


Güler yüzlü ve sevecen personeliyle bölge halkının ve turistlerin gönlünde taht kurmuş bu mekânda ister iş yemeklerinizi yiyin, ister ailenizle, eşinizle, dostunuzla ziyafet sofralarına oturun, isterseniz tek başınıza gelin, iskelede deniz kokusunu içinize çekerek kahvenizi yudumlayın. Mercan Balık’ta denediğiniz lezzetlerin tadı damağınızda uzun süre kalacak…

Balığın en tazesi, en lezzetlisi Mercan Balık’ta yenir


Adres: Liman Mahallesi, Limaniçi Yolu Cd. Yakakent/Samsun Tel: (0362) 611 23 65

 

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