Balığın en tazesi, en lezzetlisi Mercan Balık’ta yenir!
Deneyenlerin bir daha vazgeçemediği, müdavimi her gün biraz daha artan şirin mi şirin bir balık restoranı Mercan Balık.
Samsun’un en gözde tatil beldelerinden bir olan Yakakent’te 40 yıllık deneyimini, Karadeniz’in enfes lezzetleri ve önünde serilen eşsiz deniz manzarasıyla harmanlayarak liman içinde müşterilerine tadına doyum olmayan ziyafet sofraları kuruyor.
Her gün menüsünde denizden yeni çıkmış taptaze balıklar, tadı damağınızda kalacak enfes mezeler ve leziz yemeklerinize eşlik edecek yerli ve yabancı içki çeşitleri bulunuyor. Mevsim balıklarının en tazesini, en lezzetlisini arıyorsanız Mercan balık en doğru adres.
Güler yüzlü ve sevecen personeliyle bölge halkının ve turistlerin gönlünde taht kurmuş bu mekânda ister iş yemeklerinizi yiyin, ister ailenizle, eşinizle, dostunuzla ziyafet sofralarına oturun, isterseniz tek başınıza gelin, iskelede deniz kokusunu içinize çekerek kahvenizi yudumlayın. Mercan Balık’ta denediğiniz lezzetlerin tadı damağınızda uzun süre kalacak…
Adres: Liman Mahallesi, Limaniçi Yolu Cd. Yakakent/Samsun Tel: (0362) 611 23 65
Yorumları Göster
Yorumları Gizle