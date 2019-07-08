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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayçiçeği tarlaları manzarası ile ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi
Seyahat
DHA
08.07.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Ayçiçeği tarlaları manzarası ile ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi

Samsun'da, ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı Vezirköprü ilçesinde sarı renkle kaplanan tarlalar, tarımla ilgilenenlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

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Samsun'da ayçiçeği tarımının yoğunlukla yapıldığı Vezirköprü'deki tarlalar, sarı renge büründü.

Arıcıların vazgeçilmez yeri haline geldi

Kent ziyaretçilerinin uğrayıp, görsel şöleni izlediği ayçiçeği tarlaları, fotoğrafçıların da tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ayçiçeğinin, ilçe için vazgeçilmez tarım ürünü olduğunu belirterek, "İlçemizde üretilen tarım ürünleri arasında ilk sırada geliyor. Bölgemizde yan yana onlarca dönüm ayçiçeği tarlalarını görmek mümkün. Özellikle bitki çiçek açtıktan sonra arıcılar, arılarının faydalanması için ayçiçeği tarlalarının yakınlarını tercih ediyorlar. Bunun dışında tabi bu sarı tarlalar görsel şölen sunuyor. Sarı yayla gibi olan bu tarlalara fotoğrafçılar da ilgi gösteriyor. Gelip, fotoğraf çekiyorlar" dedi.

Ayçiçeği tarlaları manzarası ile ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi

Ayçiçeği tarımının önemini vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Ayçiçeği, Vezirköprü'nün temel tarım ürünlerinden biridir. İlçemizde 90 bin dönüm ayçiçeği ekimi yapılıyor. Dönümünden 300 kilogramlık ürün alıyoruz. Üreticimiz kilogramını 2,5 liraya elinden çıkarıyor. Ayçiçeği bu mevsimde çok güzel görüntü oluşturuyor. Tarlalarımız görsel şölen oluşturuyor. Ayçiçeği tarımsal alanının dışında ayrıca oluşturduğu çok güzel görüntü ile fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Tarlalarımız çiçek açtıktan sonra ilçemiz sarıçiçek yaylası oluyor." 

Ayçiçeği tarlaları manzarası ile ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi

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