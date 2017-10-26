Ay Piramidi'nde esrarengiz yer altı geçidi keşfedildi!

Haziran ayında Meksika’nın Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne (INAH)bağlı arkeologlar tarafından antik kentte gerçekleştirilen CT taramalarında (X-ray taramaları), Aztek döneminden kalma piramitten aşağı, 30 metreye kadar uzanan bir geçit keşfedildi. Yeryüzünün taklit edilmeye çalışılması ise şu anlık tünel hakkında yapılan en yakın tahmin.

Tünelin farklı tarım döngülerini uygulayacak törenler gibi ritüel amaçlı kullanılmasının mümkün olduğunu iddia eden Arkeolog Verónica Ortega tünel hakkında, “Tünelin işlevi, yaşamın, hayvanların ve bitkilerin yer aldığı bir yeraltı dünyası yaratmak olabilir” açıklamalarında bulundu.







M.Ö. 100 yılından kalma Ay Piramidi hakkında son birkaç yıldır sürdürülen araştırma, esrarengiz geçit ile beraber daha da detaylandırılabilir. Piramit içinde bulunmuş insan ve hayvan kalıntıları ve bunlardan oluşan mezarların, tüyler ürpertici ayinlerin yapıldığına kanıt gösterirken; keşfedilen geçit zamanın uygarlığı Aztekler hakkında daha geniş bir bilgi verebilir.





