« Hürriyet.com.tr
HaberlerSeyahatAy Piramidi'nde esrarengiz yer altı geçidi keşfedildi!
image
Seyahat

Ay Piramidi'nde esrarengiz yer altı geçidi keşfedildi!

Antik Teotihuacan şehrinde bulunan Ay Piramidi’nin yakınlarında gizli bir geçit keşfedildi. Keşif sonucunda yer altında yeryüzünün taklit edildiği işaret ediliyor. Esrarengiz geçidin oluşum sebebide arkeologları harekete geçirdi.

Hürriyet Haber
X

Haziran ayında Meksika’nın Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne (INAH)bağlı arkeologlar tarafından antik kentte gerçekleştirilen CT taramalarında (X-ray taramaları), Aztek döneminden kalma piramitten aşağı, 30 metreye kadar uzanan bir geçit keşfedildi. Yeryüzünün taklit edilmeye çalışılması ise şu anlık tünel hakkında yapılan en yakın tahmin. 

Dünyanın en gizemli yapıları
Dünyanın en gizemli yapıları

Tünelin farklı tarım döngülerini uygulayacak törenler gibi ritüel amaçlı kullanılmasının mümkün olduğunu iddia eden Arkeolog Verónica Ortega tünel hakkında, “Tünelin işlevi, yaşamın, hayvanların ve bitkilerin yer aldığı bir yeraltı dünyası yaratmak olabilir” açıklamalarında bulundu.

Ay Piramidinde esrarengiz yer altı geçidi keşfedildi

M.Ö. 100 yılından kalma Ay Piramidi hakkında son birkaç yıldır sürdürülen araştırma, esrarengiz geçit ile beraber daha da detaylandırılabilir. Piramit içinde bulunmuş insan ve hayvan kalıntıları ve bunlardan oluşan mezarların, tüyler ürpertici ayinlerin yapıldığına kanıt gösterirken; keşfedilen geçit zamanın uygarlığı Aztekler hakkında daha geniş bir bilgi verebilir.

Ay Piramidinde esrarengiz yer altı geçidi keşfedildi

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiMeksikaMeksikakeşif
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Ay Piramidi'nde esrarengiz yer altı geçidi keşfedildi!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Bulutların saçlarınıza değdiği yer: Hatila Vadisi (Artvin)
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Gökyüzü, orman ve suyun aşkı: Gümüşhane Tabiat Parkları
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Her biri farklı tehlikeleri barındıran 10 yer
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
İngilizlerin en çok gittiği ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki yerine çok şaşıracaksınız...
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyada nasıl yapıldıkları bilinmeyen ilginç yerler

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Meksika