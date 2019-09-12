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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avustralya'daki işini bıraktı, Ağrı'ya çalışmaya geldi! "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim"
Seyahat
Anadolu Ajansı
12.09.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Avustralya'daki işini bıraktı, Ağrı'ya çalışmaya geldi! "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim"

Dünyanın öbür ucu olarak nitelendirilen Avustralya'da muhasebecilik yapan Alyssa Dunn, masabaşı işinden sıkılınca üye olduğu uluslararası kültürel değişim programı sayesinde Ağrı'ya gelip bir çiftlikte çalışmaya başladı.

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Masabaşı işinden sıkılınca uluslararası kültürel değişim programına üye olan Avustralyalı Alyssa Dunn, program sayesinde 12 bin kilometre uzaklıktaki Ağrı'ya gelerek hem çalışma hem de tarihi ve turistlik yerleri tanıma fırsatı buldu. Dünyanın öbür ucu olarak nitelendirilen Güney Yarım Küre'deki Avustralya'nın Quennsland şehrine bağlı Stanthorpe kasabasında muhasebecilik yapan Dunn, masa başı işinden sıkılınca dünyanın farklı ülkelerini gezmeye karar verdi. Gezisinin maddi yükünü en aza indirmenin hesaplarını yapan Dunn, internet ortamında kurulan ve gezginlere gittikleri şehirleri çalışarak tanıma fırsatı sağlayan uluslararası bir kültürel değişim programına üye oldu.  

Avustralyadaki işini bıraktı, Ağrıya çalışmaya geldi Sonunda hayalimi gerçekleştirdim


Dunn, bu program ile zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip "medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi. Programa ev sahibi kapsamında üye olan ve 2015 yılında devletin sağladığı teşviklerle kurulan Eydın-Cevan Süt Üretim Çiftliğinde çalışmaya başlayan Dunn, yaşadığı şehirden 12 bin 200 kilometre uzakta farklı kültürleri tanımanın mutluluğunu yaşıyor. Barınma ve yemek ihtiyacı çiftlik sahiplerince karşılanan Dunn, çiftlikte büyükbaş hayvanlar ile damızlık buzağıların bakımı, yemlenmesi ile bahçe işlerini yapıyor. Mesaisi bittiğinde ve izinli günlerinde ise bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Dunn, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ve kent müzesine adeta hayran kaldı.

"Sonunda hayalimi gerçekleştirdim"

Dunn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofiste çalışmaktan sıkılınca dünyanın farklı kültürlerini tanımaya karar verdiğini söyledi. İnternette karşısına çıkan uluslararası bir kültürel değişim programı vasıtasıyla planladığı geziyi hayata geçirdiğini anlatan Dunn, "Sıkıcı geçen iş hayatımda bir değişiklik yapmak istedim ve bu dünyanın bir parçası olan farklı kültürleri tanımaya karar verdim fakat bu gezinin bir de maddi külfeti olacaktı. Hemen araştırmaya başladım ve internetteki bu fırsatı görünce çok heyecanlandım. Sonunda hayalimi gerçekleştirdim ve binlerce kilometre uzaktan, Avustralya'nın küçük bir kasabasından buraya geldim." diye konuştu. Hayvanların günlük bakımı, bahçe işleri gibi birçok konuda çiftlikteki çalışanlara yardımcı olduğunu belirten Dunn, mesai bitimi ve izin günlerinde ise bölgeyi gezdiğini dile getirdi.

Avustralyadaki işini bıraktı, Ağrıya çalışmaya geldi Sonunda hayalimi gerçekleştirdim



"Yaşadıklarım muhteşem bir deneyim"

Doğubayazıt'ta yaşadıklarını "muhteşem bir deneyim" olarak nitelendiren Dunn, şöyle devam etti: "Ev sahibi ailem ne yapmamı istiyorsa yardım ediyorum. Çiftlikteki hayvanların günlük bakımı, bahçe işleri ve hatta İngilizce pratiği de yapıyoruz. Ben de Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Beni rahat ve mutlu hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İzin günlerimde de Van Gölü kıyısındaki plajları, Van Kalesi ve Muradiye Şelalesi'ni gezme fırsatım oldu. Doğubayazıt'ın çevresindeki dağları da çok seviyorum. Ağrı Dağı muhteşem, çok sert, yüksek ve ilginç. İshak Paşa Sarayı ve kent müzesini de gezmeye başladım. Daha fazla gezmek için de burada daha uzun kalmayı umuyorum. Burada yaşadıklarımdan çok memnunum, benim için muhteşem deneyim oldu. Ülkeme döndüğümde tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim."

Avustralyadaki işini bıraktı, Ağrıya çalışmaya geldi Sonunda hayalimi gerçekleştirdim


Eydın-Cevan Süt İşletmesi Müdürülüğünü yürüten veteriner Yasin Biçer de farklı kültürlerden insanlarla tanışmak için internet üzerinden böyle bir uygulamaya katıldıklarını ifade etti. Biçer, "Bu programa başvururken farklı ülkelerden insanların geleceğini biliyorduk ama açıkçası 12 bin 200 kilometre uzaktan birisinin geleceğini tahmin etmiyorduk. Bu programa üye ev sahibi olarak konuğumuzun yemek ve barınma ihtiyacını karşılıyoruz. İşten arta kalan zamanlarda ise Alyssa Dunn ile hem yöremizin hem de bölgemizin tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz." diye konuştu.

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