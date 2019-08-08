Avrupa'nın en yüksek noktasına tırmandılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAvrupa'nın en yüksek noktasına tırmandılar
GeriSeyahat Avrupa'nın en yüksek noktasına tırmandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa'nın en yüksek noktasına tırmandılar
Seyahat
Anadolu Ajansı
08.08.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Avrupa'nın en yüksek noktasına tırmandılar

Profesyonel dağcı Burak Saral, 7 kıtanın en yüksek 7 zirvesine ulaşma hedefi için ekibiyle birlikte 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı'nın zirvesine tırmandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Teknopark İstanbul çalışanı profesyonel dağcı Burak Saral, dünya üzerindeki 7 kıtanın 7 zirvesine tırmanmak istiyor. Bunun için de ekibiyle beraber, ilk tırmanışı gerçekleştirdi, Avrupa'nın en yüksek noktasına tırmandı. 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağını ve Teknopark İstanbul'un bayrağını dalgalandırdı. Rusya sınırları içinde yer alan Elbruz Dağı'na sağlıklı bir şekilde tırmanmayı başardıklarını anlatan Saral, şunları söyledi: "Doğru ekipmanlara sahipseniz, doğru eğitimleri aldıysanız, vücut olarak zor şartlara dayanıklıysanız, iyi bir ekip ile beraberseniz, tırmanış tarihiniz doğru zamanda ise kondisyon ve mental olarak dağa hazırsanız Elbruz Dağı'na tırmanmak kolay denebilir."

Avrupanın en yüksek noktasına tırmandılar


14 kişiyle birlikte zirveye ulaştı

Yüksekliği 5 bin 500 metrenin üzerindeki dağların küresel otoriteler tarafından "Extreme Yüksek İrtifa" diye sınıflandırıldığını belirten Saral, Elbruz Dağı'nın da bu kategoride bir dağ olduğunu vurguladı. Dağ tırmanışlarında "yükseğe uyum" sorunu yaşandığından bahseden Saral, şöyle konuştu: "Dağda -40 derecelere şahit olduk. Zirvede deniz seviyesindeki bir şehre göre yüzde 51 daha az oksijen bulunuyor. Bu sebeple ekstrem yüksek irtifaya sahip dağların zirvesine bir günde çıkamıyoruz. Bizler aklimatizasyon (irtifaya uyum) için kademeli irtifalara yükselip, inerek vücudumuzun o yükseklikte az oksijen ile yaşamaya adapte olmasını bekleriz. Bu adaptasyonunun sonunda da zirveye ilerleriz. Toplam 15 kişilik ekip olarak Rusya’ya gittik, 14 kişi zirveye ulaştık. Ne yazık ki bir arkadaşımız yüksek irtifaya bağlı olarak akciğer ödemine yakalandı ve ölümden döndü."

Avrupanın en yüksek noktasına tırmandılar


"Dağcılık, kişinin özünü bulma yolculuğu"

Burak Saral, dünya üzerinde seyircisi olmayan tek spor dalı olan dağcılığın bir noktada kişinin özünü bulma yolculuğu diye tarif edilebileceğini söyledi. Kartal Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı olarak dağcılık konusunda ilgisi bulunan gençlere sporu anlattıklarını belirten Saral, 35 yaşında ve bir çocuk babası olduğunu anlattı. Saral, Elbruz Dağı'na tırmanmasına sponsorluğuyla destek olan Teknopark İstanbul'a teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Avrupa'nın en yüksek noktasına tırmandılar
İstanbul'un tarih kokulu müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor
Doğayla iç içe deniz keyfi! İçeri girişler 8 TL
Türkiye’nin en güzel köyü! Doyumsuz bir manzaraya sahip...