Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAvrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte
Seyahat Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Norveç’in devasa Misk öküzleri

Seyahat
Hürriyet Haber
27.02.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Avusturya’da bulunan Seegrotte yer altı gölü birçok turisti kendisine çekmeyi başarıyor. Bu yer altı gölü kaynak suyunun maden ocağını basması sonucu oluşmuş. Günümüzde bu yer altı gölü, turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha çok turist çekmek için gölün üzerine ejder başlı bir tekne koymuş. Aynı zamanda gölün girişi bir müze havasında… İşte elektrikli kayıklar ile gezebildiğiniz Seegrotte yer altı gölü…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Avusturya'da, kaynak suyunun maden ocağını basması sonucu ortaya çıkan yeraltı gölü Seegrotte, dünyanın dört bir yanından meraklıları kendisine çekiyor. Avrupa'nın en büyük yeraltı gölü olarak kabul edilen Seegrotte gölüne yaklaşık 500 metrelik tünelden geçilerek ulaşılıyor.

Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Yeryüzünün 60 metre aşağısında bulunan gölün üzerinde sabit duran, altın yaldızlı ejder başı figürlü bir tekne sergileniyor. Elektrikli kayıklarla gezilebilen yaklaşık 6 bin 200 metrekarelik gölün derinliği 1,5 metreden 12 metreye kadar çıkıyor. Mağara gölü, ışıklandırmalarla gezenlere mistik bir yolculuk yaşatıyor. Gölün girişinde, Mayıs 2004'de kayığın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden beş turistin anısına bir tabela bulunuyor. Bu yüzden her biri 26 yolcu taşıyan teknelerin içinde ayakta durmak ve sallanmak yasak.

İtalyada saklı cennet: Garda Gölü
İtalya'da saklı cennet: Garda Gölü

Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

 Alçı taşı çıkarmak amacıyla 1848'de açılan maden ocağı, 1912'de ortaya çıkan yer altı su kaynağının ocağı basması sonucu ve boşaltma çalışmalarının maliyetli olacağı gerekçesiyle kapatıldı. İş adamı Friedrich Fischer tarafından 1932'de satın alınan ocak, elektrikle aydınlatılıp içerisine kayık konularak turizme açıldı.

26
Dünyanın en ilginç gölleri
Dünyanın en ilginç gölleri

Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Yaklaşık 65 yıl hizmet veren maden ocağında, gözleri kör edilerek çalıştırılan atlar ve hiç dışarı çıkarılmadan çalıştırılan 2 bin esir asker için birer anıt bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından ele geçirilen ve Salamander 162 model uçağın parçalarının üretildiği ocak, savaştan 4 yıl sonra onarılarak yeniden hizmete açıldı. Alexandre Dumas'ın romanından uyarlanan "Üç Silahşörler" filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapan ocakta, madencileri koruduğu düşünülen ve Azize Barbara adına yapılan bir küçük kilise de bulunuyor.

Donmuş Baykal Gölü’nde bir kış masalı
Donmuş Baykal Gölü’nde bir kış masalı

Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Fotoğraflar: AA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Norveç’in devasa Misk öküzleri

Turistlerin yeni eğlencesi

36 saatte Bangkok