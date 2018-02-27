Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte
Avusturya’da bulunan Seegrotte yer altı gölü birçok turisti kendisine çekmeyi başarıyor. Bu yer altı gölü kaynak suyunun maden ocağını basması sonucu oluşmuş. Günümüzde bu yer altı gölü, turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha çok turist çekmek için gölün üzerine ejder başlı bir tekne koymuş. Aynı zamanda gölün girişi bir müze havasında… İşte elektrikli kayıklar ile gezebildiğiniz Seegrotte yer altı gölü…
Avusturya'da, kaynak suyunun maden ocağını basması sonucu ortaya çıkan yeraltı gölü Seegrotte, dünyanın dört bir yanından meraklıları kendisine çekiyor. Avrupa'nın en büyük yeraltı gölü olarak kabul edilen Seegrotte gölüne yaklaşık 500 metrelik tünelden geçilerek ulaşılıyor.
Yeryüzünün 60 metre aşağısında bulunan gölün üzerinde sabit duran, altın yaldızlı ejder başı figürlü bir tekne sergileniyor. Elektrikli kayıklarla gezilebilen yaklaşık 6 bin 200 metrekarelik gölün derinliği 1,5 metreden 12 metreye kadar çıkıyor. Mağara gölü, ışıklandırmalarla gezenlere mistik bir yolculuk yaşatıyor. Gölün girişinde, Mayıs 2004'de kayığın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden beş turistin anısına bir tabela bulunuyor. Bu yüzden her biri 26 yolcu taşıyan teknelerin içinde ayakta durmak ve sallanmak yasak.
Alçı taşı çıkarmak amacıyla 1848'de açılan maden ocağı, 1912'de ortaya çıkan yer altı su kaynağının ocağı basması sonucu ve boşaltma çalışmalarının maliyetli olacağı gerekçesiyle kapatıldı. İş adamı Friedrich Fischer tarafından 1932'de satın alınan ocak, elektrikle aydınlatılıp içerisine kayık konularak turizme açıldı.
Yaklaşık 65 yıl hizmet veren maden ocağında, gözleri kör edilerek çalıştırılan atlar ve hiç dışarı çıkarılmadan çalıştırılan 2 bin esir asker için birer anıt bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından ele geçirilen ve Salamander 162 model uçağın parçalarının üretildiği ocak, savaştan 4 yıl sonra onarılarak yeniden hizmete açıldı. Alexandre Dumas'ın romanından uyarlanan "Üç Silahşörler" filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapan ocakta, madencileri koruduğu düşünülen ve Azize Barbara adına yapılan bir küçük kilise de bulunuyor.
Fotoğraflar: AA
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