Atın kendinizi denizlere

Amerika’nın gözde rotası

Msc Seaside ile Miami,

Porto Riko ve Karayipler turu

Atlas Okyanusu’nun kıyılarında gezmek istiyorsanız bu tur tam size göre. Dokuz gece 10 gün sürecek tur programı İstanbul’dan Miami uçuşuyla start alıyor. İlk iki günü Miami’de geçirdikten sonra kendinizi Porto Riko’nun yağmur ormanlarında bulacaksınız ve buranın birbirinden güzel koylarını tanıma fırsatı yakalayacaksınız. Şu an için sadece 24 Mayıs’taki programda boşluk var, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Kişi başı fiyatı 8 bin 200 TL. (www.turaturizm.com)

Kuzey’in kalbine giden yol

İskandinavya ve Baltık

Doğal güzelliğin ve benzersiz manzaraların adresi İskandinavya’yı, Baltık gemi turuyla keşfe çıkın. İstanbul’dan Stockholm’e uçuşla başlayan tur, gemiye transferden bir gün sonra başlıyor. Gemi önce “Kuzey’in Beyaz Kenti” olarak adlandırılan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye gidiyor. Ülkenin en güzel kasabası olan Porvoo turuna katılmayı unutmayın. Daha sonra St. Petersburg ve Tallinn’e uğrayan geminin yolculuğu Stockholm’de son buluyor. 15 Haziran’da başlayan yedi gece sekiz günlük turun kişi başı fiyatı 7 bin 500 TL.(www.prontotour.com)

Doğanın dantel gibi işlediği kıyılar

Nieuw Statendam ile Norveç fiyortları

‘Dünya Mutluluk Raporu’nun üst sıralarında yer alan Norveç eşsiz doğasıyla turistlerin gözde rotası. Yaşam biçimiyle de dünyanın dikkatini çeken ülkenin görülmesi gereken yerleri arasında ilk sırada ise fiyortlar yer alıyor. Bu doğa harikası kıyıları görmenin ise en iyi yolu gemiyle seyahat etmek. Bu amaçla, İstanbul’dan Amsterdam uçuşuyla başlayan tur yedi gece sekiz gün sürüyor. Amsterdam’dan gemiye transfer olduktan sonra Norveç’in en güzel liman kentlerinden olan Flaam, Stavanger, Kristiansand ve Oslo’yu gezme fırsatı bulacaksınız. Tur 11 Mayıs’ta başlıyor, kişi başı fiyatı 10 bin 500 TL. (www.setur.com.tr)

Avrupa’ya bir de kıyıdan bakın

Celebrity Reflection ile Britanya ve İzlanda turu

11 gece boyunca Büyük Britanya ve İzlanda turuna ne dersiniz? Kuzey İrlanda ve İzlanda kıyılarında keşif yolculuğuna İstanbul’dan Londra uçuşuyla başlanıyor. İlk gün otelde konaklamanın yapıldığı tur, ikinci gün Londra’dan Dublin’e uçuş ve liman transferi ile devam ediyor. Önce Belfast, Reykjavik, daha sonra Akureyri ve Cork uğranacak limanlar arasında. Seyahat Dublin’de son buluyor. Mayıs ayında dolu olan turun 2 Haziran tarihindeki fırsatlarını dokuz günlük bayram tatili içerisinde değerlendirebilirsiniz. Kişi başı fiyatı, 14 bin 275 TL. (www.jollytur.com)

O ada senin, bu ada benim...

İzmir kalkışlı Yunan adaları

‘Yunan Adaları’ndan vazgeçemeyenlerdenseniz bu tur tam size göre. İzmir çıkışlı Yunan adaları turunda birçok renkli etkinlik düzenleniyor. Lüks otel konforunu Ege sularına taşıyan gemi; Atina (Pire), Siros, Santorini, Mikonos ve Rodos’a gidecek. Mayıs ayında satışı olmayan turu 2 Haziran Ramazan Bayramı’nda değerlendirebilirsiniz. Vizesiz çıkabileceğiniz ‘Yunan Adaları Turu’, dört gece sürüyor. 2 kişilik fiyatı: 5 bin 246 TL. (www.etstur.com)

Her durağı ayrı güzel

MSC Fantasia ile Akdeniz turu

Akdeniz’in gizli koylarını keşfedeceğiniz tur, İstanbul’dan Marsilya uçuşuyla başlıyor. Önce Avrupa’nın en popüler destinasyonları arasında yer alan İspanya’nın Palma de Mallorca ve Ibiza’yı gezme fırsatı bulacaksınız. Turun kalan günlerindeyse İtalya’nın ünlü liman kentlerine gidilecek. Yolculuk Napoli, Livorno ve Cenova’nın ardından son buluyor. Mayıs ayı rezervasyonları dolu olan turu dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde değerlendirebilirsiniz. 2 Haziran’da başlayan tur sekiz gün sürecek. Fiyatı: 15 bin 444 TL. (mngturizm.com)