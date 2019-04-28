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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Atın kendinizi denizlere
Seyahat
Hürriyet Seyahat
28.04.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Atın kendinizi denizlere

Akdeniz’in saklı koylarından İskandinavya fiyortlarına kadar farklı bütçelere uygun en iyi kruvaziyer fırsatlarını derledik.

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Amerika’nın gözde rotası
Msc Seaside ile Miami,
Porto Riko ve Karayipler turu

Atlas Okyanusu’nun kıyılarında gezmek istiyorsanız bu tur tam size göre. Dokuz gece 10 gün sürecek tur programı İstanbul’dan Miami uçuşuyla start alıyor. İlk iki günü Miami’de geçirdikten sonra kendinizi Porto Riko’nun yağmur ormanlarında bulacaksınız ve buranın birbirinden güzel koylarını tanıma fırsatı yakalayacaksınız. Şu an için sadece 24 Mayıs’taki programda boşluk var, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Kişi başı fiyatı 8 bin 200 TL. (www.turaturizm.com)

Kuzey’in kalbine giden yol
İskandinavya ve Baltık

Doğal güzelliğin ve benzersiz manzaraların adresi İskandinavya’yı, Baltık gemi turuyla keşfe çıkın. İstanbul’dan Stockholm’e uçuşla başlayan tur, gemiye transferden bir gün sonra başlıyor. Gemi önce “Kuzey’in Beyaz Kenti” olarak adlandırılan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye gidiyor. Ülkenin en güzel kasabası olan Porvoo turuna katılmayı unutmayın. Daha sonra St. Petersburg ve Tallinn’e uğrayan geminin yolculuğu Stockholm’de son buluyor.  15 Haziran’da başlayan yedi gece sekiz günlük turun kişi başı fiyatı 7 bin 500 TL.(www.prontotour.com)

Atın kendinizi denizlere

Doğanın dantel gibi işlediği kıyılar
Nieuw Statendam ile Norveç fiyortları

‘Dünya Mutluluk Raporu’nun üst sıralarında yer alan Norveç eşsiz doğasıyla turistlerin gözde rotası. Yaşam biçimiyle de dünyanın dikkatini çeken ülkenin görülmesi gereken yerleri arasında ilk sırada ise fiyortlar yer alıyor. Bu doğa harikası kıyıları görmenin ise en iyi yolu gemiyle seyahat etmek. Bu amaçla, İstanbul’dan Amsterdam uçuşuyla başlayan tur yedi gece sekiz gün sürüyor. Amsterdam’dan gemiye transfer olduktan sonra Norveç’in en güzel liman kentlerinden olan Flaam, Stavanger, Kristiansand ve Oslo’yu gezme fırsatı bulacaksınız. Tur 11 Mayıs’ta başlıyor, kişi başı fiyatı 10 bin 500 TL. (www.setur.com.tr)

Atın kendinizi denizlere

Avrupa’ya bir de kıyıdan bakın
Celebrity Reflection ile Britanya ve İzlanda turu

11 gece boyunca Büyük Britanya ve İzlanda turuna ne dersiniz? Kuzey İrlanda ve İzlanda kıyılarında keşif yolculuğuna İstanbul’dan Londra uçuşuyla başlanıyor. İlk gün otelde konaklamanın yapıldığı tur, ikinci gün Londra’dan Dublin’e uçuş ve liman transferi ile devam ediyor. Önce Belfast, Reykjavik, daha sonra Akureyri ve Cork uğranacak limanlar arasında. Seyahat Dublin’de son buluyor. Mayıs ayında dolu olan turun 2 Haziran tarihindeki fırsatlarını dokuz günlük bayram tatili içerisinde değerlendirebilirsiniz. Kişi başı fiyatı, 14 bin 275 TL. (www.jollytur.com)

Atın kendinizi denizlere

O ada senin, bu ada benim...
İzmir kalkışlı Yunan adaları

‘Yunan Adaları’ndan vazgeçemeyenlerdenseniz bu tur tam size göre. İzmir çıkışlı Yunan adaları turunda birçok renkli etkinlik düzenleniyor. Lüks otel konforunu Ege sularına taşıyan gemi; Atina (Pire), Siros, Santorini, Mikonos ve Rodos’a gidecek. Mayıs ayında satışı olmayan turu 2 Haziran Ramazan Bayramı’nda değerlendirebilirsiniz. Vizesiz çıkabileceğiniz ‘Yunan Adaları Turu’, dört gece sürüyor. 2 kişilik fiyatı: 5 bin 246 TL. (www.etstur.com)

Atın kendinizi denizlere

Her durağı ayrı güzel
MSC Fantasia ile Akdeniz turu

Akdeniz’in gizli koylarını keşfedeceğiniz tur, İstanbul’dan Marsilya uçuşuyla başlıyor. Önce Avrupa’nın en popüler destinasyonları arasında yer alan İspanya’nın Palma de Mallorca ve Ibiza’yı gezme fırsatı bulacaksınız. Turun kalan günlerindeyse İtalya’nın ünlü liman kentlerine gidilecek. Yolculuk Napoli, Livorno ve Cenova’nın ardından son buluyor. Mayıs ayı rezervasyonları dolu olan turu dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde değerlendirebilirsiniz. 2 Haziran’da başlayan tur sekiz gün sürecek. Fiyatı: 15 bin 444 TL. (mngturizm.com)

Atın kendinizi denizlere

 

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