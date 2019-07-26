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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Atatürk Köşkü'ne turistlerden yoğun ilgi
Seyahat
İHA
26.07.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Atatürk Köşkü'ne turistlerden yoğun ilgi

Trabzon’da bulunan tarihi Atatürk Köşkü Müzesi’ne bu yıl gelen turist sayısı 180 bine yaklaşırken, bunlardan 45 bin kadarını yabancı turistler oluşturdu.

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Trabzon'da bulunan tarihi Atatürk Köşkü Müzesi'ne bu yıl gelen turist sayısı 180 bine yaklaşırken, bunlardan 45 bin kadarını yabancı turistler oluşturdu.

Atatürk Köşküne turistlerden yoğun ilgi


Atatürk Köşkü'ne en fazla ziyaretçi sayısı Temmuz ayında yaşanırken, en az ziyaretçi ise Şubat ayında geldi. Geçen yılın Temmuz ayı verilerine göre Atatürk Köşkü'nü yaklaşık 80 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl 23 Temmuz verilerine göre bu rakam 46 bin rakamlarında. Havaların kapalı olması ziyaretçi sayısını da olumsuz yönde etkilediği belirtilirken, yabancı turistlerin çoğunu Körfez ülkelerinden gelenler oluşturuyor.

Atatürk Köşküne turistlerden yoğun ilgi


Atatürk Köşkü'nü bu yıl 23 Temmuz verilerine göre yabancı turist sayısı 22 bin civarında olurken, en az ziyaretçi sayısı ise bin 425 rakamıyla Şubat ayında yaşandı. Bu yılın Haziran ayında ise 53 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü'nü yaklaşık 11 bin yabancı turist ziyaret etti. Bu yıl özellikle Temmuz ayında havaların kapalı gitmesi bölgeye gelen ziyaretçi sayısını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi

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