Sivas ValiliÄŸinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sivas Kongresi'nin 100. yÄ±lÄ±nda AtatÃ¼rk Kongre MÃ¼zesi'nde ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n kaldÄ±ÄŸÄ± oda ile kongre salonunun da bulunduÄŸu mÃ¼zeyi 2019 yÄ±lÄ±nda 345 bin 549 kiÅŸi ziyaret etti. MÃ¼zede, aÄŸustos ayÄ±nda 70 bin 920 kiÅŸi ile en yÃ¼ksek ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sivas Kongresi'nin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda 4 EylÃ¼l 2019'da geldiÄŸi kentte, mÃ¼zede tiyatro oyuncularÄ±nÄ±n Sivas Kongresi'ni temsili olarak canlandÄ±rmasÄ±nÄ± izlemiÅŸti.





MÃ¼ze 100 yÄ±l Ã¶nceki ruhu yansÄ±tÄ±yor

AslÄ±na uygun olarak yeniden restore edilen AtatÃ¼rk Kongre MÃ¼zesi, yeni teÅŸhir ve tanzimiyle Milli MÃ¼cadele atmosferini yansÄ±tÄ±yor. Kongrenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salonda ilk olarak AtatÃ¼rk'Ã¼n oturduÄŸu masa, koltuÄŸu ve konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¼rsÃ¼ dikkati Ã§ekiyor.

AtatÃ¼rk'Ã¼n masasÄ±nÄ±n hemen karÅŸÄ±sÄ±nda ise katiplerin bulunduÄŸu masa ve sandalyeler yer alÄ±yor. Kongre salonunda Heyeti Temsiliye Ã¼yelerinin oturduÄŸu sandalyeler de ilk gÃ¼nkÃ¼ halleriyle korunuyor. Sandalyeler Ã¼zerinde ise Ã¼yelerin fotoÄŸraflarÄ± bulunuyor.

Kongre salonu ile aynÄ± katta yer alan ve SivaslÄ±larÄ±n evlerinden getirdikleri eÅŸyalarla dÃ¶ÅŸediÄŸi belirtilen AtatÃ¼rk'Ã¼n kaldÄ±ÄŸÄ± oda ise ziyaretÃ§ileri duygulandÄ±rÄ±yor.

Mustafa Kemal PaÅŸa'nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± odada demir ranzadaki iÅŸlemeli yatak Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ve yastÄ±k kÄ±lÄ±flarÄ± ile Ã§eÅŸitli eÅŸyalar da mÃ¼zeyi gezenlerin ilgisini Ã§ekiyor. MÃ¼zenin diÄŸer bÃ¶lÃ¼mlerinde AtatÃ¼rk ile Milli MÃ¼cadele kahramanlarÄ±nÄ±n bal mumu heykellerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da gÃ¶rselle o gÃ¼nkÃ¼ ruh diri tutulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

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